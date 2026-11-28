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Višegodišnja želja Smiljke Radojičić i njenog supruga Miloša Stevanića ostvarila se ovog leta kada su u Aranđelovcu otvorili prvi posni restoran Živa, mesto u kojem se poslužuju jela bez mesa i bez glutena i koje nosi ime po staroslovenskoj boginji života i plodnosti Živi. Ona donosi darove biljnog porekla, na nekim slikama u jednoj ruci drži jabuku, a u drugoj jagode, kosa joj je uvek prikazana kao klasje žita, dok je iznad glave sunce kao kruna koja predstavlja život.

Kako kažu za Priče sa dušom, ideja je bila da u ulici Ruđera Boškovića 2 u gradu pod Bukuljom naprave kutak u kojem ljudi mogu da se približe drugačijem načinu ishrane, da vide da je posna hrana i te kako ukusna i da može da zasiti isto kao i mrsna, ali da je pre svega zdravija.

Dve godine su pripremali lokal u čijem enterijeru dominira antikvitetni nameštaj koji su birali i kupovali po celoj Srbiji, a najviše u Mramorku, kao i meni sa jelima koja su godinama spremali prijateljima u svojoj kući na Bukulji.

U Živi se poslužuju ručno pravljene njoke sa divljim pečurkama i čorba od bundeve (kao i od tikvica ili celera, zavisno od godišnjeg doba). Tu su i burger od heljde i medaljoni od pečuraka napravljeni od celovitih namirnica bez soje i glutena, po originalnoj recepturi, kari sa kremom od kokosa i leblebijama, ražnjići od sezonskog povrća i tofu sira, rižoto…

Sve namirnice su biljnog porekla i većinu nabavljaju u Aranđelovcu i okolini. Salate, začinsko bilje i sveže povrće (paprike, paradajz, krastavac i ostalo) stižu iz jednog gazdinstva iz aranđelovačkog sela Bosute, leblebije i falafel od savesnog i po dobru poznatog proizvođača PG Mirilov iz Bačkog Gradišta, domaći sokovi iz Arilja, kao i sa Bukulje gde ih Smiljka ručno pravi.

- Mnogo vodimo računa o poreklu namirnica i koristimo proizvode od proverenih dobavljača. Kod nas je sve domaće, nema genetski modifikovanih proizvoda. Hrana se uglavnom sprema na vrhunskom hladno ceđenom maslinovom ulju, dok se po želji u salate može dodati i dah luksuza u vidu hladno ceđenih ulja sa dodatkom liofiziranog voća i povrća od naših prijatelja Jovane i Stevana iz porodičnog gazdinstva Sabranje iz Bosute - kaže Smiljka i dodaje da su recepti dugo testirani na prijateljima koji su dolazili kod Miloša i nje, kao i da je reč o miksu više svetskih kuhinja.

- Napravili smo kombinacije jela za ljubitelje raznih vrsta ukusa, pa tako imamo azijsku kuhinju, bliskoistočnu, mediteransku, indijsku, kao i naša domaća jela među kojima se izdvaja naš posni gulaš sa vrganjima, bukovačama i šampinjonima, tofuom, komadićima soje i paradajzom kao i špagete bolonjeze - dodaje Miloš.

Članovi ove porodice su se preselili na vrh Bukulje, preuredili vikendicu u kuću za život i kako kažu, izolovali daleko od grada i asfalta. Tamo je nastala većina recepata za brojna jela koja danas služe u Živi, kao i ideja za sirovi kulinarski začin.

- Pored restorana, bavimo se i proizvodnjom Busta, miksa deset vrsta aromatičnog povrća bez aditiva i konzervanasa koji se dodaje u kuvana jela poput paprikaša ili gulaša i koji prodajemo u teglicama u restoranu - rekli su mi Smiljka i Miloš.

Iz menija restorana Živa ne smeju se propustiti pečurke marinirane redukovanim miksom soseva i punjene domaćom mocarelom od indijskog oraha, kao i karfiol u tempuri sa kremom od indijskog oraha, đumbira i limete.

A na meniju su i zdravi slatkiši: puding od čia semenki, kolač sa šljivom, puding od leblebije. Smiljkina i Miloševa ćerka Kiša dodaje da njeni roditelji prave najbolji humus, ali i sok od šljive koji ona obožava.

Za decu je osmišljen specijalan kutak u restoranu, gde najmlađi gosti mogu da sede i igraju razne igre i šah, dok od jela mališani najčešće jedu krompiriće sa humusom i špagete bolonjeze i krokete od krompira.

- Ovaj sok koji danas pijete je Smiljka pravila i on se sprema od kuvanih šljiva, a imamo i druge hladno ceđene sokove iz Arilja. U našem restoranu ne poslužujemo komercijalne gazirane i druge industrijske sokove. Od alkoholnih pića najviše se traži rakija i vino iz ovog kraja, a mi radimo sa vinarijom Koreni 1934 iz Lipovca - rekao je Miloš i poslužio mi organsku domaću kafu koju melju na licu mesta u mlinu za kafu.

- U hladnim danima imamo indijske čajeve i napitak od organskog kakaoa, a tokom cele godine tu je i veoma tražena urma late, napitak od urme sa duplim espresom i mlekom od sirovog badema, bez dodatog šećera - dodaje.

Dok je Miloš zadužen za logistiku i nabavku namirnica, Smiljka prima rezervacije i radi u kuhinji sa saradnicima. Restoran je mali i nalazi se u malom gradu, pa, kako kaže Smiljka, nije lako naći stručnu radnu snagu za mesto u kojem se poslužuju isključivo posna jela i jela bez glutena.

- Kad gosti uđu kod nas, skoro svi kažu da im se odmah dopadne ambijent, topla atmosfera i osećaj kao da su kod kuće ili kod rođaka. Imamo i turiste koji sve češće svraćaju u Živu da probaju nešto drugačije s obzirom na to da je Aranđelovac odavno poznat kao grad mesa - kaže Smiljka.

Šetam se iz jedne u drugu prostoriju, gledam komode i stolice koje pričaju svoje priče, takozvane personalizovane stolice koje su nekada davno rađene po narudžbini za određenu osobu.

Bračni par koji vodi ovaj restoran je sve ovo kupovao godinama da bi jednog dana svaki komad nameštaja dobio svoje mesto.

- Ovu sliku mi je poklonila naša istaknuta umetnica iz Aranđelovca Ana Đorđević. Pored ovog ogledala koje sam pronašla i kupila igrom sudbine, nalazi se slika sa presovanim cvećem čija je autorka moja majka. Čiviluk koji vidite sam gledala i čekala tri meseca - objašnjava mi Smiljka i na kraju pokazuje i gramofon iz Mramorka koji takođe ima svoju priču sa dušom.

Ovo nesvakidašnje mesto sa posnom hranom i povoljnim cenama možete posetiti u ulici Ruđera Boškovića 2 u Aranđelovcu, radno vreme je od srede do nedelje od 12 do 20 sati.