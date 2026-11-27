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Na zvaničnom portalu sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima NEPRO Plus (Opasni proizvodi u Srbiji), koji vodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, danas, 27. novembra 2026. godine, objavljeno je više novih obaveštenja o opozivu putničkih vozila od potrošača.

Najnovije objave o povlačenju proizvoda odnose se na vozila različitih proizvođača i modela, pri čemu je kod jednog opoziva kao vrsta rizika naveden rizik od požara, dok se kod ostalih navodi rizik od povreda.

Koji automobili su povučeni?

Prema podacima sa portala NEPRO Plus, 27. novembra 2026. godine evidentirane su sledeće mere opoziva proizvoda od potrošača:

Volkswagen (modeli ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7) – objava broj 147/2026 (model/tip/vrsta: E2, ED). Kao vrsta rizika naveden je rizik od požara, a primenjena mera je opoziv proizvoda od potrošača.

CUPRA (modeli Raval i Terramar) – objava broj 146/2026 (model/tip/vrsta: RAVAL (KS), TERRAMAR (KP)). Navedena vrsta rizika je rizik od povreda, uz meru opoziva proizvoda od potrošača.

SEAT (modeli Ateca i Tarraco) – objava broj 145/2026 (model/tip/vrsta: Ateca (5FP) и Tarraco (KN)). Kao vrsta rizika označen je rizik od povreda, uz meru opoziva proizvoda od potrošača.

Audi (model Q3) – objava broj 144/2026 (model/tip/vrsta: Q3 (FJ)). Naveden je rizik od povreda, a mera je opoziv proizvoda od potrošača. Šta bi vlasnici trebalo da znaju?

Svi ovi slučajevi na portalu zavedeni su pod kategorijom Opoziv proizvoda od potrošača“, što znači da se mere odnose na proizvode koji su već došli do krajnjih korisnika.

Za detaljnije informacije o tačnim serijama vozila, načinu sprovođenja opoziva i daljim koracima za vlasnike, potrebno je pratiti pojedinačne objave u okviru sistema Nepro +.