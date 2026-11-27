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Hotel, bazen, plaža, večera i nekoliko dana tokom kojih ne moramo mnogo da razmišljamo. Godinama je upravo to bila slika idealnog odmora, ali 2027. mogla bi ozbiljno da je promeni.

Najnoviji izveštaji velikih turističkih platformi pokazuju da sve više ljudi više ne bira putovanje samo prema destinaciji. Važnije postaje kako želimo da se osećamo kada tamo stignemo, šta ćemo naučiti, sa kim ćemo se povezati i kakvu ćemo priču poneti kući.

Booking.com je, na primer, u istraživanju među više od 28.000 putnika utvrdio da bi 81 odsto njih destinaciju biralo prema raspoloženju koje žele da dožive, dok čak 77 odsto želi da na sledećem putovanju uradi nešto potpuno neočekivano.

A to znači da će odmor 2027. izgledati prilično drugačije.

Putujemo tamo gde stvarnost izgleda pomalo nestvarno

Pejzaž kao iz filma, srednjovekovni zamak, napušteno mesto sa neobičnom istorijom ili nebo toliko puno zvezda da deluje gotovo nestvarno - putnici sve više traže iskustva koja imaju element misterije i čuđenja.

Zato bi 2027. mogla biti godina škotskih visoravni, Sintre, mističnih alpskih pejzaža i gradova u kojima turistička tura ne počinje pričom o najboljem restoranu, već lokalnom legendom.

Drugim rečima, više ne tražimo samo lepo mesto. Tražimo ono zbog kojeg ćemo na trenutak zaboraviti gde se nalazimo.

Muška putovanja dobijaju potpuno drugačiji smisao

Vikend sa prijateljima nekada se gotovo automatski povezivao sa sportom, izlascima ili nekoliko dana bez ikakvog plana. Novi pravac ide u sasvim drugom smeru.

Sve su popularnija putovanja koja muškarcima daju prostor za razgovor, boravak u prirodi i zajedničke aktivnosti bez formalne atmosfere.

I ideja ima smisla: mnogo iskrenih razgovora zapravo se ne događa dok ljudi sede jedni naspram drugih i pokušavaju da „razgovaraju“, već dok zajedno hodaju, kuvaju, planinare ili rešavaju neki problem.

Zato bi planinarske ture, višednevne šetnje i boravak daleko od grada mogli da postanu nova verzija muškog vikenda.

Lake District, Snowdonia i norveški Lofoti savršeno se uklapaju u taj koncept.

Odrasli ponovo žele da budu deca

Jedan od simpatičnijih trendova za 2027. dobio je naziv Un-Adulting – privremeni odmor od svega što podrazumeva odrasli život.

Prema istraživanju Expedia Groupa, 57 odsto putnika planira putovanje tog tipa, a među generacijom Z i milenijalcima taj procenat raste na 71 odsto.

Šta to zapravo znači?

Zabavni parkovi bez dece. Ogromni vodeni tobogani. Omiljena mesta iz detinjstva. Putovanja na kojima ništa ne mora da bude kulturno važno, korisno niti posebno sofisticirano.

Disneyland Paris, Europa-Park u Nemačkoj, Universal Studios Japan ili Walt Disney World više nisu samo porodične destinacije. Za neke odrasle postaju upravo ono što im nedostaje – nekoliko dana tokom kojih ne moraju da budu naročito ozbiljni.

I možda nam baš takav odmor povremeno treba.

Što je više tehnologije, više želimo druge ljude

Zanimljiv paradoks 2027. jeste to što će nam veštačka inteligencija sve više pomagati da organizujemo putovanja, dok ćemo na samom putovanju želeti što manje osećaja da je sve automatizovano.

Hiltonovo istraživanje pokazuje da putnicima postaje sve važnija ljudska povezanost, posebno kada je reč o wellness iskustvima. Šezdeset odsto ispitanika kaže da ih aktivnosti povezane sa vodom i opuštanjem još više privlače kada mogu da ih dele sa drugima.

Zato wellness 2027. možda neće značiti samo privatnu masažu i nekoliko sati tišine.

Termalne banje u Budimpešti, zajednički rituali u spa centrima, časovi joge, grupne šetnje i boravci osmišljeni oko druženja mogli bi da postanu važniji od još jednog savršeno fotografisanog hotelskog bazena.

Što digitalni svet postaje sofisticiraniji, to nam, izgleda, više nedostaje nešto vrlo jednostavno – pravi kontakt sa ljudima.

Sa putovanja želimo da donesemo i novu veštinu

Suvenir više ne mora da bude predmet.

Prema Hiltonovom istraživanju, 42 odsto ljudi kaže da im je putovanje već pomoglo da otkriju novo interesovanje ili strast, dok pripadnici generacije Z gotovo dvostruko češće od baby boomera žele da se sa odmora vrate sa hobijem kojim će nastaviti da se bave i kod kuće.

Tako nastaje novi tip putovanja: odmor koji je istovremeno i mala škola.

Poenta više nije samo da se odmorimo od svakodnevice.

Želimo da joj se vratimo sa nečim što pre nismo znali.

Veliki godišnji odmor dobija malu konkurenciju

Jedan od najzanimljivijih trendova nema veze sa egzotičnim destinacijama, već sa vremenom.

Hotels.com beleži rast takozvanih "trip snacks“ - veoma kratkih putovanja, često sa samo jednim noćenjem. Čak 79 odsto ispitanika planira bar jedno takvo putovanje tokom naredne godine, a među generacijom Z i milenijalcima procenat raste na 83.

Razlog je jednostavan: nemamo uvek nedelju dana odmora, ali imamo subotu i nedelju.

Jedna noć u Beču zbog izložbe. Pariz zbog koncerta. Rim zbog večere i jednog dugog dana hodanja. Amsterdam između dva radna dana.

Kratko ne mora da znači površno.

Hotels.com navodi da ljudi ovakva putovanja često rezervišu zbog koncerata i događaja, proslave nekog važnog trenutka ili jednostavno zato što im između dva velika odmora treba mali predah.

I moramo priznati da nam se ta ideja veoma dopada.

Najveći luksuz biće iskustvo koje nema svako na Instagramu

Ako je prethodna decenija pripadala hotelima sa beskonačnim bazenima i fotografijama sa istih nekoliko mesta, 2027. bi mogla da donese sasvim drugačiju definiciju luksuza.

Nešto retko. Nešto što se događa samo tada. Nešto što ne možemo jednostavno da ponovimo sledećeg leta.

Najbolji primer čeka nas 2. avgusta 2027. godine, kada će iznad dela severne Afrike i Bliskog istoka biti vidljivo potpuno pomračenje Sunca. Luksor će biti jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje, sa više od šest minuta potpune tame usred dana.

Egipatske institucije već pripremaju organizovana posmatranja i krstarenja Nilom upravo zbog tog događaja.

I to možda najbolje objašnjava ono što ćemo sve više tražiti od putovanja.

Fotografiju iz lepog hotela danas može da napravi gotovo svako.

Ali biti na Nilu baš u trenutku kada Sunce nestane iza Meseca - to je već priča koju ćemo pamtiti.

Manje "gde idemo“, više "zašto idemo“

Kada se svi trendovi spoje, jasno je da putovanja 2027. neće definisati jedna nova destinacija koju ćemo svi odjednom želeti da posetimo.

Promeniće se razlog zbog kojeg uopšte pakujemo kofer.

Nekada ćemo želeti da naučimo nešto novo. Nekada da provedemo dva dana ponašajući se kao deca. Nekada da upoznamo ljude, odemo negde samo na jednu noć ili vidimo nešto što se možda više nikada neće ponoviti.