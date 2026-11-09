Nova godina na Mediteranu: Kako doživeti luksuznu stranu Malte, a ne potrošiti čitavo bogatstvo – vodič za pet ili sedam dana
- Malta nudi novogodišnji odmor uz luksuzan utisak, ali po pristupačnim cenama, posebno van letnje sezone i uz pametan izbor smeštaja
- Valeta, Mdina, Rabat i Tri grada čine glavnu rutu, uz praznični vatromet, istorijske ulice i lokalnu gastronomiju
- Za duži boravak preporučuju se Gozo, sever ostrva i južna obala, uz izlete do Marsaxlokka, Plave pećine i Dingli litica
Postoji nešto posebno u ideji da Novu godinu dočekate uz pogled na mediteransku luku, večeru u restoranu sa istorijskim ambijentom i vatromet koji obasjava stare kamene gradove. Malta je jedna od retkih evropskih destinacija koja odiše luksuzom, dobrim restoranima i hotelima gde ćete moći da sve to priuštite sa srpskim budžetom. Posebno u novembru i decembru, kada se letnje gužve povuku, smeštaj postane pristupačniji, a ostrvo dobije sasvim drugačiji, romantičniji karakter.
Umesto klasičnog zimskog putovanja, Malta nudi nekoliko dana mediteranskog uživanja: šetnje kroz barokne ulice, istorijske palate, odličnu gastronomiju i večeri uz more. Dnevne temperature u novembru i decembru uglavnom se kreću između 15 i 20 stepeni, ima dosta sunca a poneki turisti se i dalje kupaju. To nije vreme za klasično letovanje, ali jeste idealno za istraživanje ostrva.
Valeta: Nova godina uz vatromet iznad velike luke
Najbolje mesto za početak putovanja je Valeta, malena prestonica koja izgleda kao filmska scenografija. Njene zlatne fasade, balkoni u raznim bojama, uske ulice i raskošne crkve posebno dolaze do izražaja pri pastelnim tonovima zimskog svetla. Obavezno posetite vrtove odakle se pruža jedan od najlepših pogleda na veliku luku i istorijska Tri grada.
Tokom decembra prestonica dobija praznično ruho. Program Božić u prestonici počinje 25. novembra, a ulice i trgovi ispunjavaju se svetlosnim dekoracijama, božićnim drvcima i prigodnim događajima. Za doček 2027. godine, centralna proslava zakazana je za 31. decembar na trgu Svetog Đorđa, uz muziku i veliki vatromet iznad luke. Ulaz na centralnu manifestaciju je besplatan.
Mali trik za osećaj luksuza: umesto skupog hotela u samom centru, izaberite kvalitetan smeštaj u Sliemi ili Gziri, a do Valete stižite autobusom ili trajektom. Tako ćete uštedeti, a i dalje uživati u večerama, koktelima i šetnjama uz more. Ali ono što je najzanimljivije, je to i da najluksuzniji hoteli u centru Valete ili okolini zapravo mogu biti vrlo pristupačni srpskom budžetu.
Mdina, Rabat i Tri grada: Putovanje kroz filmsku istoriju
Drugi dan rezervišite za Mdinu, nekadašnju prestonicu Malte. Poznata kao Tihi grad, sa kamenim palatama, monumentalnim kapijama i gotovo nestvarno mirnim ulicama, jedna je od najromantičnijih evropskih destinacija. Posebno je lepa pred zalazak sunca, kada fasade dobijaju zlatnu boju.
Odmah pored nalazi se Rabat, grad odličan za upoznavanje lokalne gastronomije. Probajte tradicionalne pastizzi, hrskava peciva punjena rikotom ili graškom, i pronađite neku od malih porodičnih poslastičarnica.
Treći dan posvetite Birguu, Senglei i Cospicui, poznatim kao Tri grada. Do njih se iz Valete može stići i tradicionalnim trajektom preko luke. Birgu je posebno zanimljiv zbog istorijskih ulica, tvrđave i malih restorana uz marinu. Ovde ćete dobiti osećaj ekskluzivnog mediteranskog odmora, bez potrebe da plaćate skupe turističke ture.
Plava obala i ukus Mediterana
Četvrti dan ostavite za južni deo ostrva. Posetite Marsaxlokk, slikovito ribarsko mesto poznato po šarenim tradicionalnim brodićima luzzu. Njegova luka je idealna za fotografisanje, a lokalni restorani odlična prilika da probate svežu ribu, hobotnicu i tradicionalna malteška jela.
Ako vremenski uslovi dozvole, nastavite do čuvene plave morske pećine na jugozapadu ostrva. Vožnja čamcem je avanturistički doživljaj, ali i sam vidikovac pruža spektakularan prizor. Za drugačiji doživljaj obale, tu su Dingli Cliffs, impresivne litice sa kojih se pruža pogled na otvoreno Sredozemlje.
Malta je i gastronomska destinacija: probajte fenek, tradicionalno jelo od kunića, lokalna vina i ftiru, malteški hleb koji se često služi sa maslinama, paradajzom i tunjevinom.
Pet dana ili cela nedelja? Evo kako da produžite doživljaj
Za pet dana možete obići Valetu, Mdinu, Rabat, Tri grada i južnu obalu, uz dovoljno vremena za opuštene večere i prazničnu atmosferu. Ako imate sedam dana, obavezno dodajte Gozo, drugo najveće malteško ostrvo, do kojeg se stiže trajektom. Posetite Viktoriju i njenu impresivnu Citadelu, istražite obalu i uživajte u nešto sporijem ritmu života.
Šesti dan možete posvetiti severu Malte, posebno Popajevom selu i panoramskim pogledima na zalive, dok sedmi ostavite za opuštanje, šoping i još jednu večeru u Valeti.
Tajna povoljnog luksuza na Malti zapravo je jednostavna: putujte van letnje sezone, koristite javni prevoz, birajte smeštaj malo dalje od najskupljih lokacija i novac trošite na iskustva koja se pamte. Jer Malta je dokaz da se najlepši novogodišnji trenuci ne mere visinom računa, već doživljajem - a malo je destinacija koje toliko raskošno, a tako pristupačno, otkrivaju čari Mediterana u zimskom ruhu.
Biznis Kurir/Ivan Andrejić/Kulturizam.com