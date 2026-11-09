Slušaj vest

Postoji nešto posebno u ideji da Novu godinu dočekate uz pogled na mediteransku luku, večeru u restoranu sa istorijskim ambijentom i vatromet koji obasjava stare kamene gradove. Malta je jedna od retkih evropskih destinacija koja odiše luksuzom, dobrim restoranima i hotelima gde ćete moći da sve to priuštite sa srpskim budžetom. Posebno u novembru i decembru, kada se letnje gužve povuku, smeštaj postane pristupačniji, a ostrvo dobije sasvim drugačiji, romantičniji karakter.

Umesto klasičnog zimskog putovanja, Malta nudi nekoliko dana mediteranskog uživanja: šetnje kroz barokne ulice, istorijske palate, odličnu gastronomiju i večeri uz more. Dnevne temperature u novembru i decembru uglavnom se kreću između 15 i 20 stepeni, ima dosta sunca a poneki turisti se i dalje kupaju. To nije vreme za klasično letovanje, ali jeste idealno za istraživanje ostrva.

Valeta: Nova godina uz vatromet iznad velike luke

Najbolje mesto za početak putovanja je Valeta, malena prestonica koja izgleda kao filmska scenografija. Njene zlatne fasade, balkoni u raznim bojama, uske ulice i raskošne crkve posebno dolaze do izražaja pri pastelnim tonovima zimskog svetla. Obavezno posetite vrtove odakle se pruža jedan od najlepših pogleda na veliku luku i istorijska Tri grada.

1/12 Vidi galeriju Najbolje mesto za početak putovanja je Valeta Foto: Ivan Andrejić

Tokom decembra prestonica dobija praznično ruho. Program Božić u prestonici počinje 25. novembra, a ulice i trgovi ispunjavaju se svetlosnim dekoracijama, božićnim drvcima i prigodnim događajima. Za doček 2027. godine, centralna proslava zakazana je za 31. decembar na trgu Svetog Đorđa, uz muziku i veliki vatromet iznad luke. Ulaz na centralnu manifestaciju je besplatan.

Mali trik za osećaj luksuza: umesto skupog hotela u samom centru, izaberite kvalitetan smeštaj u Sliemi ili Gziri, a do Valete stižite autobusom ili trajektom. Tako ćete uštedeti, a i dalje uživati u večerama, koktelima i šetnjama uz more. Ali ono što je najzanimljivije, je to i da najluksuzniji hoteli u centru Valete ili okolini zapravo mogu biti vrlo pristupačni srpskom budžetu.

Mdina, Rabat i Tri grada: Putovanje kroz filmsku istoriju

Drugi dan rezervišite za Mdinu, nekadašnju prestonicu Malte. Poznata kao Tihi grad, sa kamenim palatama, monumentalnim kapijama i gotovo nestvarno mirnim ulicama, jedna je od najromantičnijih evropskih destinacija. Posebno je lepa pred zalazak sunca, kada fasade dobijaju zlatnu boju.

Foto: Ivan Andrejić

Odmah pored nalazi se Rabat, grad odličan za upoznavanje lokalne gastronomije. Probajte tradicionalne pastizzi, hrskava peciva punjena rikotom ili graškom, i pronađite neku od malih porodičnih poslastičarnica.

Treći dan posvetite Birguu, Senglei i Cospicui, poznatim kao Tri grada. Do njih se iz Valete može stići i tradicionalnim trajektom preko luke. Birgu je posebno zanimljiv zbog istorijskih ulica, tvrđave i malih restorana uz marinu. Ovde ćete dobiti osećaj ekskluzivnog mediteranskog odmora, bez potrebe da plaćate skupe turističke ture.

Plava obala i ukus Mediterana

Četvrti dan ostavite za južni deo ostrva. Posetite Marsaxlokk, slikovito ribarsko mesto poznato po šarenim tradicionalnim brodićima luzzu. Njegova luka je idealna za fotografisanje, a lokalni restorani odlična prilika da probate svežu ribu, hobotnicu i tradicionalna malteška jela.

1/5 Vidi galeriju Malta nudi mediteransko uživanje za doček Foto: Ivan Andrejić

Ako vremenski uslovi dozvole, nastavite do čuvene plave morske pećine na jugozapadu ostrva. Vožnja čamcem je avanturistički doživljaj, ali i sam vidikovac pruža spektakularan prizor. Za drugačiji doživljaj obale, tu su Dingli Cliffs, impresivne litice sa kojih se pruža pogled na otvoreno Sredozemlje.

Malta je i gastronomska destinacija: probajte fenek, tradicionalno jelo od kunića, lokalna vina i ftiru, malteški hleb koji se često služi sa maslinama, paradajzom i tunjevinom.

Pet dana ili cela nedelja? Evo kako da produžite doživljaj

Za pet dana možete obići Valetu, Mdinu, Rabat, Tri grada i južnu obalu, uz dovoljno vremena za opuštene večere i prazničnu atmosferu. Ako imate sedam dana, obavezno dodajte Gozo, drugo najveće malteško ostrvo, do kojeg se stiže trajektom. Posetite Viktoriju i njenu impresivnu Citadelu, istražite obalu i uživajte u nešto sporijem ritmu života.

Foto: Ivan Andrejić

Šesti dan možete posvetiti severu Malte, posebno Popajevom selu i panoramskim pogledima na zalive, dok sedmi ostavite za opuštanje, šoping i još jednu večeru u Valeti.