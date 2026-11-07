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Ako ste među građanima koji deo svoje ušteđevine čuvaju u dinarima, možda ste se zapitali da li je vreme da novac prebacite u evre. Iako se mnogima čini da je štednja u evropskoj valuti sigurnija opcija, podaci Narodne banke Srbije pokazuju da računica nije baš tako jednostavna. Naprotiv, dinarska štednja je, prema najnovijoj analizi centralne banke, bila isplativija od štednje u evrima tokom prethodnih 14 godina, i na kraći i na duži rok.

Veća kamata i povoljniji poreski tretman

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se štednja u dinarima pokazala kao isplativija jesu više kamatne stope koje banke nude na dinarske depozite u odnosu na štednju u evrima.

Važnu ulogu ima i poreski tretman: kamata ostvarena na dinarsku štednju ne oporezuje se, dok se na prihod od kamate na deviznu štednju plaća porez od 15 odsto.

Prema podacima NBS, građanin koji je u junu 2012. godine oročio 100.000 dinara na godinu dana i potom obnavljao štednju tokom narednih 14 godina, u junu 2026. imao bi više od 62.600 dinara, odnosno oko 533 evra više nego da je isti iznos oročavao u evrima. Analiza objavljena na sajtu Narodne banke Srbije je pokazala i da je dinarska štednja oročena na godinu dana bila isplativija u čak 155 od 157 posmatranih godišnjih perioda.

Foto: Printscreen/ NBS

Da li to znači da treba svu ušteđevinu držati u dinarima?

Ne nužno. Iako istorijski podaci idu u prilog dinarskoj štednji, odluka o valuti u kojoj ćete čuvati novac zavisi i od toga za šta vam je ušteđevina namenjena, kada planirate da je koristite i u kojoj valuti ćete imati buduće troškove.

Ukoliko planirate kupovinu nekretnine, plaćanje većih troškova ili neku drugu obavezu koja je vezana za evro, devizna štednja može imati praktičnu prednost jer izbegavate potrebu da novac kasnije menjate. Sa druge strane, ako novac čuvate za troškove koje ćete plaćati u dinarima, dinarska štednja može biti zanimljiva zbog povoljnijih kamata i poreskog tretmana.

Treba imati u vidu i da svaka konverzija novca može da podrazumeva trošak zbog razlike između kupovnog i prodajnog kursa, pa ni prebacivanje celokupne ušteđevine iz jedne valute u drugu nije odluka koju treba donositi na brzinu.

Foto: Shutterstock

Koliko građani zapravo štede u dinarima i evrima?

Prema podacima NBS, dinarska štednja je sredinom avgusta 2026. godine premašila 244 milijarde dinara, dok je devizna štednja dostigla oko 17 milijardi evra. Iako devizna štednja i dalje čini najveći deo ukupne štednje stanovništva, udeo dinarske štednje postepeno raste.

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Zaključak je da ne postoji univerzalno pravilo da svu ušteđevinu treba držati isključivo u dinarima ili evrima. Pre nego što odlučite da menjate novac, važno je da uporedite kamatne stope koje nude banke, uslove oročenja, eventualne troškove konverzije i sopstvene planove za korišćenje ušteđevine.