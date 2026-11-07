Slušaj vest

Ako ste među građanima koji deo svoje ušteđevine čuvaju u dinarima, možda ste se zapitali da li je vreme da novac prebacite u evre. Iako se mnogima čini da je štednja u evropskoj valuti sigurnija opcija, podaci Narodne banke Srbije pokazuju da računica nije baš tako jednostavna. Naprotiv, dinarska štednja je, prema najnovijoj analizi centralne banke, bila isplativija od štednje u evrima tokom prethodnih 14 godina, i na kraći i na duži rok.

Veća kamata i povoljniji poreski tretman

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se štednja u dinarima pokazala kao isplativija jesu više kamatne stope koje banke nude na dinarske depozite u odnosu na štednju u evrima.

Važnu ulogu ima i poreski tretman: kamata ostvarena na dinarsku štednju ne oporezuje se, dok se na prihod od kamate na deviznu štednju plaća porez od 15 odsto.

Prema podacima NBS, građanin koji je u junu 2012. godine oročio 100.000 dinara na godinu dana i potom obnavljao štednju tokom narednih 14 godina, u junu 2026. imao bi više od 62.600 dinara, odnosno oko 533 evra više nego da je isti iznos oročavao u evrima. Analiza objavljena na sajtu Narodne banke Srbije je pokazala i da je dinarska štednja oročena na godinu dana bila isplativija u čak 155 od 157 posmatranih godišnjih perioda.

Grafikon - dinarska štednja
Foto: Printscreen/ NBS

Da li to znači da treba svu ušteđevinu držati u dinarima?

Ne nužno. Iako istorijski podaci idu u prilog dinarskoj štednji, odluka o valuti u kojoj ćete čuvati novac zavisi i od toga za šta vam je ušteđevina namenjena, kada planirate da je koristite i u kojoj valuti ćete imati buduće troškove.

Ukoliko planirate kupovinu nekretnine, plaćanje većih troškova ili neku drugu obavezu koja je vezana za evro, devizna štednja može imati praktičnu prednost jer izbegavate potrebu da novac kasnije menjate. Sa druge strane, ako novac čuvate za troškove koje ćete plaćati u dinarima, dinarska štednja može biti zanimljiva zbog povoljnijih kamata i poreskog tretmana.

Treba imati u vidu i da svaka konverzija novca može da podrazumeva trošak zbog razlike između kupovnog i prodajnog kursa, pa ni prebacivanje celokupne ušteđevine iz jedne valute u drugu nije odluka koju treba donositi na brzinu.

muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
Foto: Shutterstock

Koliko građani zapravo štede u dinarima i evrima?

Prema podacima NBS, dinarska štednja je sredinom avgusta 2026. godine premašila 244 milijarde dinara, dok je devizna štednja dostigla oko 17 milijardi evra. Iako devizna štednja i dalje čini najveći deo ukupne štednje stanovništva, udeo dinarske štednje postepeno raste.
Prikaz vesti

Zaključak je da ne postoji univerzalno pravilo da svu ušteđevinu treba držati isključivo u dinarima ili evrima. Pre nego što odlučite da menjate novac, važno je da uporedite kamatne stope koje nude banke, uslove oročenja, eventualne troškove konverzije i sopstvene planove za korišćenje ušteđevine.

Kurir.rs/ nbs.rs

Ne propustiteNovčanikŠta će biti sa penzijama nakon promene vlasti u Srbiji? Evo šta penzioneri mogu da očekuju
penzije Mega.jpg
InfoBiz"Mnogi građani biraju evro tražeći osećaj veće sigurnosti" Finansijski savetnik Uzelac: To je u našem slučaju emotivni stav a ne racionalna i matematička odluka
Dušan Uzelac
InfoBizŠta će biti sa platama i penzijama u decembru? Najavljena povećanja, ali jedna stvar brine sve penzionere u Srbiji
penzije Mega.jpg
NovčanikMajka četvoro dece otplatila dug od 14.000 evra za samo godinu dana: Evo čega je sve morala da se odrekne
profimedia-0956686006.jpg
ZanimljivostiAko želite da vam na kraju meseca ostane više novca, morate probati ove savete
Žena broji novac
NovčanikKako da uštedite 6.000 evra za godinu dana: Potrebno je da svakog meseca uradite jednu stvar
štednja novac pare dečko i devojka

05:01
IMATE UŠTEĐEVINU U EVRIMA? Evo šta nikako ne smete da radite ovog meseca: Finansijski savetnik razbija mit o zaradi i otkriva gde se zapravo gubi novac Izvor: Kurir televizija