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Poznati biznismen Branko Babić stekao je bogatstvo zahvaljujući obrvama. On je jednom priliko otkrio kako je došao na ideju da započne biznis sa obrvama.

"Zvala me je moja žena jedno jutro i pitala šta mislim o tome da ona iscrta obrve, rekla mi je kako joj to oduzima mnogo vremena kod kuće i ja joj kažem: 'ajde, idi radi'. I sad, znam ja kako obrve izgledaju i dolazim kući i ugledam dve kose linije i pomislim kuku 'leb te j***, ko te ovo za***ao'. I ja uđem na gugl da joj pokažem kako sigurno neko crta dlačice, kad ono nema. Ili linije ili tarabe", ispričao je Branko Babić i dodao:

Na otvaranju hapsili sve redom

"Na samom otvaranju policija je hapsila sve, i mene i goste. Bukvalno smo prespavali u zatvoru zbog glasne muzike i jer je jedna gošća pokazala srednji prst policajcu, ma haos. I nakon toga ja se rastrčim po gradu, nađem kozmetičarku i frizera, a na kraju i ženu koja radi tetoviranje obrva.

Nakon svakog tretmana 100 evra njoj, 100 meni i ja shvatim da je to ozbiljan biznis i rešim da uđem u to bez ikakvog znanja i na kraju se ispostavi da je bilo dobro", objasnio je.

Branko Babić Foto: Kurir Televizija

Babić je ispričao da je počeo da radi tako što je sebi crtao obrve po nogama. Otkrio je i kako je nastao naziv.

Metoda nema veze sa Japanom

"Od sina Lazara sam uzeo štapić za suši koji mi je služio kao držač za nož. I zove jednom neka žena i pita: 'a kako vam se zove ta metoda' i ja pogledam u onaj štapić i kažem: 'hm, japanska metoda?'. Činjenica je da metoda nema nikakve veze sa Japanom", kazao je Branko Babić osnivač i vlasnik poznate kompanije.

Kako je naveo, u biznis je uložio 200 evra, koji su mu kasnije doneli milione.

"Uložio sam u svoj biznis 200 evra, zarađujem od 60 do 100.000 evra mesečno. Nemam nikakvo predznanje, nisam naročito pametan, znači može svako", pričao je Babić u emisiji "Biznis Priče".

Ulaže u nekretnine

Inače, Branko Babić danas je jedan od bogatijih Srba, a u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, vozni park sa luksuznim automobilom, ali najponosniji je na velelepno imanje u rodnom selu Ratkovu.

"Kupio sam automobil od osnivanja biznisa posle šest ili sedam godina. Inače jako volim automobile. Uvek sam vozio dobar auto i kad nisam imao lovu. Sve što sam imao davao sam za auto. Prvi put sam kupio Rolsa pre šest godina i on mi je u Monaku".

1/6 Vidi galeriju Branko Babić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, Kurir Televizija