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Holanđanin Gerke Postma punih 11 godina vozio je Opel Insigniju sa dvolitarskim dizel-motorom i za to vreme prešao čak 513.000 kilometara. Ipak, detaljan pregled automobila otkrio je toliko kvarova i oštećenja da je mehaničar zaključio da se dalje popravke više ne isplate.

Postma (69), iz holandskog grada Drahtena, kupio je početkom 2015. godine, odnosno uzeo na lizing, Opel Insigniju Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFLEX Business+. Reč je o karavanu prve generacije nakon redizajna iz 2013. godine.

Prilikom izbora automobila nije bio vezan za određenu marku. Tražio je pouzdano i prostrano vozilo sa razumnim troškovima održavanja. Insigniju je odabrao jer je bila povoljnija od uporedivih modela Ford Mondea i Volkswagen Passata, a imala je i kožna sedišta sa grejanjem.

Foto: ponsulak kunsub / Alamy / Profimedia

Za pet godina prešao 375.000 kilometara

Postma je automobil koristio veoma intenzivno. Već nakon prvih pet godina lizinga na kilometar-satu bilo je 375.000 kilometara. Insignija je bez većih poteškoća služila za svakodnevne obaveze i duga porodična putovanja.

Vlasnik je tokom godina na održavanje potrošio između 6.000 i 7.000 evra, a najveći pojedinačni račun iznosio je 1.200 evra i obuhvatao je obnovu kočionog sistema i veliki servis.

Ipak, posle ukupno 11 godina i 513.000 pređenih kilometara, automobil je odvezen na detaljan pregled koji je pokazao da su se problemi vremenom nagomilali.

Mehaničar otkrio niz ozbiljnih kvarova

Holandski magazin AutoWeek poverio je Insigniju kontroloru Arjenu Halbomu. Već tokom probne vožnje primetio je vibracije, zveckanje iz zadnjeg vešanja i oštećen ključ.

Pravi problemi otkriveni su kada je automobil podignut na dizalicu. Mehaničar je pronašao curenje dizel-goriva u blizini pumpe, tragove ulja na vakuum-pumpi i cevima interkulera, kao i nizak nivo rashladne tečnosti. Nosači motora bili su istrošeni, a motor je proizvodio prekomerne vibracije.

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Posebno loše stanje zatečeno je na zadnjem vešanju: desni amortizer potpuno je izgubio funkciju, a opruga je pukla. Gumeni elementi bili su isušeni, na kuglastim zglobovima postojali su zazori, dok je korozija zahvatila oba pomoćna rama.

Pregled je pokazao i istrošene kočione diskove, probleme sa poluosovinama i oštećenja izduvnog sistema. Izolaciju poklopca motora na nekoliko mesta izgrizla je životinja, a na menjaču je pronađena čak i mrtva životinja.

"Dalje ulaganje nema ekonomskog smisla"

Mehaničar je posebno upozorio na stanje zadnjeg vešanja, zbog kojeg se automobil tokom vožnje prekomerno ljuljao. Ni gume nisu bile u dobrom stanju, jer su na vozilu bile stare zimske gume sa oznakama namenjenim određenim modelima BMW-a i Mercedesa.

Halbom je zaključio da je Insignija praktično dotrajala i da ulaganje u njenu popravku više nema ekonomskog smisla. Pojedinačni nedostaci možda ne bi značili kraj radnog veka automobila, ali njihov ukupan broj i troškovi popravke čine dalje održavanje teško opravdanim.

Posle Opela prelazi na Teslu

Postma nije posebno razočaran automobilom, koji mu je tokom 11 godina dobro služio. Zamenu je svakako planirao, a sledeći izbor biće Tesla Model Y sa zadnjim pogonom.

To neće biti njegovo prvo iskustvo sa električnim automobilom, pošto je ranije već imao Teslu koju sada vozi njegov sin. Posebno mu se dopadaju udobnost električne vožnje i mreža brzih punjača, a električnim automobilom putovao je i do Norveške.

Opel Insignija će tako, posle više od pola miliona pređenih kilometara, verovatno završiti svoju karijeru. Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno razlikovati automobil koji još može da se kreće od onoga koji je zaista tehnički ispravan.