Slušaj vest

Nelegalno otuđeno zemljište će biti vraćeno građanima, stoji u objavi na Instagram stranici Futoški je naš, u kojoj se govori o prostoru nekadašnjeg hotela "Park" na Fruškoj gori, površine 16.353 metra kvadratna, u Katastru upisanom kao parcela 7530/11.

Reč je o prostoru na kojem je planiran hotelsko-poslovni kompleks "Triniti park" (Trinity Park), a kako saznaje Kurir u toku je istraga nadležnih organa koja treba da utvrdi da li je bilo korupcije i na koji način je doneta odluka da se pomenuti prostor proda privatnom investitoru.

Kako se može videti iz medijskih objava i postova na mrežama, o ovoj temi prethodnih meseci više puta se oglašavao Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, koji je navodio da sistematski proverava šta se dešava sa Futoškim parkom i prostorom nekadašnjeg hotela „Park", na kojem je planiran hotelsko-poslovni kompleks „Triniti park". Do sada je Europolis uputio više od 20 zahteva, dopuna, urgencija i drugih pravnih obraćanja nadležnim institucijama.

- Europolis se obraćao Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, Republičkom geodetskom zavodu, Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, Gradskom pravobranilaštvu, gradskim i pokrajinskim inspekcijama, JKP „Vodovod i kanalizacija", Elektrodistribuciji Srbije i drugim nadležnim organima i javnim preduzećima. U tom procesu koriste se zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, dopune i urgencije, inspekcijske prijave i zahtevi za dostavljanje kompletnih spisa predmeta. Kada odgovor jedne institucije otvori novo pitanje, Europolis ukršta dobijenu dokumentaciju i upućuje naredni zahtev - navodi se u jednom od tekstova.

Dosadašnji odgovori, kako se ističe, već su otvorili niz važnih pitanja:

- Katastarska dokumentacija otvorila je drugo pitanje vezano za činjenicu da je, nakon parcelacije nekadašnje parcele 7530/1, novoformirana parcela 7530/11, površine 16.353 kvadrata, bila je evidentirana kao „javni park", a zatim joj je katastarska kultura promenjena u „ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište".

Kako su mediji preneli 6. oktobra, dve parcele od 17.000 metara kvadratnih kupljene su tih dana po početnoj ceni od gotovo 870 miliona dinara. Investitor „Triniti park" pojavio se kao jedini zainteresovani kupac. Ovaj investitor, kako je navedeno, već poseduje oko 6.000 kvadratnih metara na prostoru bivšeg hotela „Park" od 2023. Kupovinom početkom oktobra sada je investitor u vlasništvu objedinjene parcele od 24.000 metara kvadratnih i korak je bliže izgradnji hotelskog i poslovnog kompleksa.

Prema izvorima Kurira, u toku je provera svih okolnosti prodaje zemljišta, kao i svega drugog što prati ovaj veliki projekat protiv kojeg je nekoliko formalnih i neformalnih grupa građana više puta podizalo glas, tvrdeći da postoje ozbiljne sumnje da je mnogo toga rađeno mimo propisa.

S druge strane, kompanija "Triniti park" saopštila je da kupljene parcele nisu deo Futoškog parka i da njihovom kupovinom neće biti promenjene granice zaštićenog područja.

- Futoški park ostaje netaknut ovim projektom, nikada nije ni bilo u planu da se dira u javno dobro svih građana - navodi se u saopštenju.

Kurir će nastaviti da prati ovaj slučaj.