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Prijave za 11. Galaksija kup završene su sa gotovo 50 odsto više timova nego prethodne godine. Čak 308 učenika iz 35 srednjih škola, uz podršku 68 nastavnika-mentora, razvijaće svoje ideje, među kojima su robotske šake sa veštačkom inteligencijom, dronovi za pružanje prve pomoći i pametni sistemi za bezbedniji saobraćaj.

Da mladi u Srbiji imaju sve više interesovanja, ali i hrabrosti da se upuste u razvoj sopstvenih tehnoloških rešenja, potvrđuju ovogodišnje prijave za Galaksija kup 2027. Jedanaesto izdanje najvećeg nacionalnog takmičenja elektrotehničkih škola Srbije okupilo je rekordnih 110 učeničkih timova iz 35 škola, što je gotovo 50 odsto više nego prošle godine, kada su prijavljena 74 tima. U ovogodišnji program uključeno je čak 308 učenika i 68 nastavnika-mentora, a posebno raduje činjenica da se takmičenju pridružilo i osam škola koje nisu učestvovale u prethodnom ciklusu. Sve veće interesovanje pokazuje se i među učenicama, koje ove godine čine 21,1 odsto svih prijavljenih, što je rast sa prošlogodišnjih 15,6 odsto, dok gotovo trećina timova uključuje najmanje jednu učenicu. Rast takmičenja i razvoj edukativnog programa, Galaksija kup, rezultat je višegodišnjeg partnerstva Zajednice elektrotehničkih škola Srbija i Nordeus fondacije, a uz veliku i kontinuiranu podršku UniCredit Banke kao glavnog partnera i kompanije Bosch Srbija.

Galaksija kup Foto: Vladimir Veličković

Iza ovih brojki krije se još zanimljivija priča o generaciji koja tehnologiju ne posmatra samo kao nešto što svakodnevno koristi, već i kao alat kojim može da menja svet oko sebe. Među prijavljenim idejama nalaze se NEUROHAND AI, inteligentna robotska šaka, MEDIDRONE, dron zamišljen za brzu dostavu prve pomoći, DRIVEGUARD, pametne naočare za prepoznavanje umora vozača, kao i RAILGUARD, sistem čiji je cilj sprečavanje sudara vozova. Reč je o početnim konceptima koje će učenici tokom narednih meseci razvijati uz podršku nastavnika i stručnjaka iz industrije.

Veštačka inteligencija i robotika među glavnim interesovanjima učenika

Ovogodišnje prijave otkrivaju i u kom pravcu se kreću interesovanja mladih inovatora. Čak 27 projekata bavi se različitim „pametnim“ rešenjima, od automatizacije domaćinstava do poljoprivrede i saobraćaja, dok deset ideja direktno uključuje primenu veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Robotika i automatizacija zastupljene su u 18 projekata, među kojima se nalaze i roboti namenjeni logopedskim vežbama, automatskom sortiranju plodova i industrijskim procesima.

Ono što posebno privlači pažnju jeste usmerenost velikog broja projekata na potrebe ljudi. Bezbedniji saobraćaj, efikasnija zdravstvena zaštita, pomoć osobama sa različitim potrebama i unapređenje svakodnevnih aktivnosti samo su neke od tema kojima se srednjoškolci bave. Takav izbor ideja potvrđuje da učenici prepoznaju probleme iz svog okruženja i žele da učestvuju u njihovom rešavanju.

Galaksija kup Foto: Vladimir Veličković

Beograd, Niš, Bijeljina i Pirot među najaktivnijima

Interesovanje za Galaksija kup ove godine obuhvata 30 gradova i opština, uključujući i učešće iz Republike Srpske. Najviše prijava stiglo je iz Beograda, čak 24, zatim iz Niša sa 11 i Bijeljine sa deset timova. Novi Sad i Pirot prijavili su po sedam projekata, Vršac šest, a Kragujevac pet.

Po broju prijavljenih radova posebno se izdvojila Elektrotehnička škola „Rade Končar“ iz Beograda, sa čak 15 timova. Slede je Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ iz Bijeljine sa deset prijava, dok su po sedam timova prijavile Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada, Tehnička škola Pirot i Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“ iz Niša.

Galaksija kup Foto: Vladimir Veličković

Iza angažovanja učenika stoji i veliki rad nastavnika. Nastavnička zajednica ima važnu ulogu i u širenju samog programa, budući da je više od 40 odsto prijava pristiglo zahvaljujući preporukama kolega nastavnika.

Tokom novembra počinju regionalne radionice u četiri grada

Nakon završenih prijava, za učesnike Galaksija kupa sledi prva važna faza razvoja njihovih projekata. Tokom novembra biće organizovane četiri regionalne radionice u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na kojima će učenici imati priliku da detaljnije razrade početne ideje, nauče kako da prepoznaju stvarne potrebe korisnika i osmisle put do konkretnih tehnoloških rešenja.

Radionice će biti zasnovane na Design Thinking metodologiji, koja učenike podstiče da problem sagledaju iz različitih uglova, preispitaju početne pretpostavke i unaprede svoja rešenja. Istovremeno, za nastavnike će biti organizovane posebne obuke, kako bi dobili dodatnu podršku za mentorski rad i vođenje učeničkih timova kroz naredne faze programa.

Više od takmičenja - prilika za razvoj uz stručnjake iz industrije

Galaksija kup, koji organizuju Zajednica elektrotehničkih škola Srbije i Nordeus fondacija, uz podršku UniCredit Banke, kao glavnog partnera programa, i kompanije Bosch Srbija, tokom godina prerastao je okvir tradicionalnog školskog takmičenja. Učenici kroz višemesečni program ne razvijaju samo tehnička znanja, već i veštine timskog rada, preduzetništva, komunikacije i predstavljanja svojih ideja. Kroz ceo proces će ih podržavati i njihovi mentori, stručnjaci iz kompanija Bosch Srbija, Nordeus i UniCredit Banke, koji će im pomoći da usvoje što više praktičnih znanja i izbore što bolji plasman na najvećem nacionalnom takmičenju elektrotehničkih škola.

Značajnu ulogu u tome ima i mreža Mejkers labova, savremeno opremljenih učioničkih prostora koji mladima omogućavaju praktičan rad. Ove godine čak 41 prijavljeni tim dolazi iz škola koje već imaju Mejkers lab, dok još osam timova dolazi iz škola u kojima je njegovo otvaranje planirano.

Nakon regionalnih radionica, učesnike očekuju dodatne edukacije i tromesečni mentorski program sa stručnjacima iz privrede, a potom i regionalne kvalifikacije na kojima će najbolji timovi izboriti mesto u nacionalnom finalu. Završnica 11. Galaksija kupa biće održana 6. i 7. aprila 2027. godine u Kragujevcu, gde će mladi inovatori predstaviti svoje završene projekte publici i stručnom žiriju. Najuspešnije očekuju vredne nagrade, među kojima su Mejkers lab za pobedničku školu, tehnička oprema i studijske posete partnerskim kompanijama.

Rekordan broj prijava već na početku novog ciklusa pokazuje koliko je mladima važna prilika da znanja stečena u školi primene na stvarne izazove. A sa 110 prijavljenih ideja, ovogodišnja Galaksija kup generacija najavljuje još jednu uzbudljivu sezonu u kojoj će učionice postati mesta razvoja tehnologija sa potencijalom za primenu i izvan školskih klupa.

Više informacija o takmičenju dostupno je na sajtu www.galaksijakup.rs.