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Nemački dobavljač automobilske industrije Boš (Bosch) objavio je danas kako planira da do kraja 2029. godine ukine još 750 radnih mesta u svom pogonu u Abstatu, u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Kompanija je navela da će smanjenje broja zaposlenih biti sprovedeno na socijalno prihvatljiv način, a kao razloge je istakla nepovoljne privredne okolnosti i duboke strukturne promene u automobilskoj industriji, preneo je list Virtschaftsvoche (WirtschaftsWoche - Wiwo).

Stagnira proizvodnja automobila

Boš je upozorio da svetska proizvodnja automobila stagnira, dok potražnja u Evropi opada, uz istovremeni rast konkurentskog pritiska u pogledu troškova, brzine proizvodnje i produktivnosti, posebno zbog sve snažnijih azijskih proizvođača.

Kompanija je navela da se tržište kočionih sistema menja, uz sve veću potražnju za cenovno pristupačnijim rešenjima.

Azijski proizvođači sve intenzivnije ulaze na evropsko tržište sa jeftinijim proizvodima, zbog čega raste cenovna konkurencija u segmentu savremenih integrisanih sistema za kočenje.

Dodatni razlog za smanjenje kapaciteta u Abstatu predstavlja razvoj elektronskih kočionih sistema, poznatih kao "Brake-by-Wire", kod kojih ne postoji neposredna mehanička ili hidraulična veza između papučice kočnice i kočnica na točkovima.

Takvi sistemi se sve češće prvo uvode u saradnji sa kineskim proizvođačima automobila i razvijaju u Bošovim lokalnim razvojnim centrima u Kini, zbog čega je potrebno manje razvojnih kapaciteta u Nemačkoj.

Ukidanje radnih mesta

U pogonu u Abstatu zaposleno je oko 5.300 ljudi. Smanjenje broja radnih mesta odnosi se na sektor Vehicle Motion, koji razvija i prodaje kočione sisteme, softver za upravljanje kretanjem vozila, sisteme zaštite putnika i senzore za automobile.

Odeljenje Cross-Domain Computing Solutions i kompanija Boš inženjering (Bosch Engineering) neće biti obuhvaćeni ovim merama.

U nemačkom sektoru za mobilnost ove kompanije, prema podacima portparolke, u različitim vremenskim periodima planirano je ukidanje ukupno više od 23.000 radnih mesta.

Sektor mobilnosti (Mobility) je poslovni segment nemačkog dobavljača, koji obuhvata razvoj i proizvodnju tehnologija i sistema za automobile i druga vozila.

Boš je u prvoj polovini 2026. godine ostvario prihod od 46,4 milijarde evra, što je za 3,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Međutim, rast je uglavnom ostvaren zahvaljujući akvizicijama, uključujući preuzimanje poslovanja u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije od kompanija Džonson kontrols i Hitači.

Istovremeno, prilagođena operativna dobit pre kamata i poreza (EBIT) smanjena je sa 2,3 milijarde evra na 2,2 milijarde evra.