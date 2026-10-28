Slušaj vest

Švajcarski proizvođač smrznutih pekarskih proizvoda "Arizta" (Aryzta), sa sedištem u Šlirenu u kantonu Cirih, doneo je odluku da zatvori dva svoja proizvodna pogona u Nemačkoj. Reč je o fabrikama u Nordhauzenu u Tiringiji i Gerolzhofenu u Bavarskoj, a ovom merom biće ugašeno ukupno oko 250 radnih mesta, saopštila je kompanija.

Cilj uprave jeste smanjenje troškova i spajanje proizvodnih kapaciteta:

Pogon u Nordhauzenu: Radi već 20 godina, proizvodi zemičke, čabate i krofne/palačinke i trenutno zapošljava 170 radnika.

Pogon u Gerolzhofenu: Zapošljava 270 radnika.

Preseljenje kadra: Od ukupno 440 zaposlenih u ove dve fabrike, jednom delu biće ponuđena mogućnost prelaska u pogon u Ajslebenu (Saksonija-Anhalt), gde kompanija planira da objedini buduću proizvodnju.

Pad tražnje na nemačkom tržištu i rezanje asortimana

Odluka o zatvaranju pogona doneta je usled slabije potražnje na tržištu Nemačke. Kompanija planira smanjenje prodajnog asortimana i izbacivanje proizvoda koji se prodaju u malim količinama, kako bi se usmerila isključivo na visokoprofitabilne artikle, piše Blick.

Proces reorganizacije predviđen je za 2026. i 2027. godinu, pri čemu "Arizta" očekuje pad prihoda od prodaje i do 40 miliona evra.

Oštre reakcije sindikata

Ovakav potez izazvao je oštro negodovanje radničkih predstavnika:

Predstavnik sindikata prehrambene industrije (NGG) Olaf Klenke izjavio je za "Bild" da je postupak kompanije "bedan".

Predstavnici stranke Levica u parlamentu Tiringije nazvali su odluku "svinjarijom", uz optužbe da kompanija povlači ove poteze isključivo radi uvećanja dobiti i ponovne isplate dividendi akcionarima.

Od perionice veša do međunarodnog koncerna

Razvoj kompanije počeo je 1967. godine, kada je tada dvadesetčetvorogodišnji pekar Fredi Histan (danas ima 83 godine) u nekadašnjoj perionici veša u Cirih-Vipkingenu osnovao firmu sa početnim kapitalom od 5.000 franaka.

Ključni poslovni uspeh ostvaren je uvođenjem zamrznutih testa za kroasane ("gipfeli") koja se peku neposredno pre prodaje, a proboj na tržištu usledio je 1988. godine patentiranjem prethodno fermentisanog "turbo-kroasana", što je Histanu donelo nadimak "kralj kroasana".