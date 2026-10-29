Slušaj vest

Mali gradski automobili polako nestaju sa tržišta novih vozila. Proizvođači se sve više okreću većim i skupljim modelima na kojima mogu da ostvare veću zaradu, pa je ponuda pristupačnih automobila sve slabija. Ipak, na tržištu polovnih vozila i dalje postoji mnogo zanimljivih opcija.

Mali automobili jednostavni su za parkiranje, uglavnom troše malo goriva, a njihovo održavanje često je jeftinije nego kod većih modela. Zato izdvajamo tri zanimljiva modela koja se u solidnom stanju mogu pronaći već za oko 5.000 do 6.000 evra.

Ipak, pre kupovine treba biti oprezan jer česta gradska vožnja, kratke relacije i veliki broj različitih vozača mogu ostaviti ozbiljne posledice na mehanici.

Citroen C1 (2014–2022): Jednostavan, štedljiv i pouzdan

Druga generacija modela Citroen C1 nastala je u saradnji sa Toyotom i Peugeotom, a njene najveće prednosti su jednostavna konstrukcija i niska potrošnja goriva. Automobil je kraći od 3,5 metara, što ga čini izuzetno praktičnim za gradsku vožnju i parkiranje. Vešanje je udobnije nego kod većine konkurenata, ali je prostor na zadnjim sedištima i u prtljažniku veoma ograničen. Potrošnja se bez većih problema može zadržati ispod šest litara na 100 kilometara.

Najbolji izbor je benzinski motor zapremine 1,0 litra sa 69 konjskih snaga. Ovi motori važe za pouzdane, ali prilikom kupovine treba proveriti stanje kočnica i izduvnog sistema, koji je sklon koroziji.

Automatizovani menjač bolje je izbegavati zbog sporog i neprijatnog menjanja brzina. Ozbiljni i skupi kvarovi uglavnom nisu česti, što ovaj model čini zanimljivim izborom za vozače kojima je potreban jednostavan gradski automobil, piše jutarnji.hr.

Ford Ka+ (2014–2020): Više prostora nego što se očekuje

Ford Ka+ bliži je klasičnim malim automobilima nego najmanjim gradskim modelima. Zasnovan je na Fordovoj platformi B, a odlikuju ga prostrana kabina, solidan kvalitet izrade i dobre vozne osobine. Vešanje je dobro podešeno, dok unutrašnjost nudi brojne praktične pregrade za odlaganje sitnica. Postoji i povišena verzija Active.

Preporučuje se atmosferski benzinski motor zapremine 1,2 litra sa 87 konjskih snaga, koji je jednostavan i relativno jeftin za održavanje. Njegov nedostatak je slabija elastičnost, odnosno potreba za češćim menjanjem stepena prenosa prilikom ubrzavanja. Dizelska verzija sa 95 konjskih snaga pruža ubedljivije performanse.

Mehanička pouzdanost uglavnom je dobra, ali treba obratiti pažnju na eventualnu koroziju. Nedostatak ovog modela je i skromnija bezbednosna oprema u poređenju sa nekim novijim automobilima.

Fiat 500 (od 2007): Šarmantan, ali sa više potencijalnih problema

Fiat 500 jedan je od najprepoznatljivijih gradskih automobila, pre svega zahvaljujući retro dizajnu. Njegov izgled i popularnost utiču i na cenu polovnih primeraka, koja je često viša nego kod uporedivih konkurenata.

Ponuda motora je široka i obuhvata sve, od ekonomičnih benzinskih agregata do snažnih sportskih verzija Abarth. Posebno zanimljiva opcija je dvocilindrični motor 0.9 TwinAir sa 86 konjskih snaga, koji koristi razvodni lanac.

Ipak, Fiat 500 ima poduži spisak potencijalnih slabosti. Česti su problemi sa oprugama i amortizerima, kočnicama, curenjem ulja i korozijom izduvnog sistema. Automatizovani menjač Dualogic takođe može da izazove skupe kvarove.

Kod starijih primeraka mogu se javiti i problemi sa pumpom za gorivo, gubitkom rashladne tečnosti i kvalitetom pojedinih delova enterijera. Zbog toga je pre kupovine važno detaljno proveriti tehničko stanje vozila i servisnu istoriju, čak i kada automobil na prvi pogled deluje očuvano.