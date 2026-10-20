Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila u Srbiji i dalje je moguća i sa budžetom od 1.000 do 1.500 evra, ali je izbor veoma ograničen, a rizik od dodatnih ulaganja znatno veći. Sa druge strane, za 3.000 do 5.000 evra kupci već mogu da pronađu vozilo koje će ih, uz pravilno održavanje, služiti godinama. Ipak, najvažnije je da prilikom kupovine ne potroše sav novac koji imaju na raspolaganju.

O tome koliko danas koštaju polovni automobili, koji modeli su najtraženiji i na šta kupci treba da obrate pažnju, govorio je Petar Veličković sa sajta Polovni automobili.

Prema njegovim rečima, čak i u najnižem cenovnom segmentu moguće je pronaći kvalitetan automobil za svakodnevnu vožnju, ali takva kupovina zahteva strpljenje i realna očekivanja.

- Za 1.000 do 1.500 evra i danas je moguće pronaći kvalitetan polovan automobil koji može da posluži za svakodnevne potrebe, ali to baš nije najjednostavniji zadatak. Na sajtu Polovni automobili trenutno je oglašeno oko 76.000 putničkih automobila, a od tog broja samo 3.700 je u cenovnom rangu do 1.500 evra - kaže Veličković.

To znači da automobili u ovoj cenovnoj kategoriji čine manje od pet odsto ukupne ponude na sajtu.

Foto: SofikoS/Shutterstock

Problem je i što je reč uglavnom o vozilima starijim od 15 godina, koja iza sebe imaju veliki broj pređenih kilometara.

- Kupci bi trebalo da budu realni u očekivanjima, jer je rizik od dodatnih ulaganja znatno veći. Zato je kod tako starih vozila presudno stanje konkretnog primerka, a ne marka, model, pa čak ni kilometraža. Ozbiljniji problemi sa motorom, menjačem, kvačilom ili korozijom mogu zahtevati ulaganja koja predstavljaju veliki deo vrednosti samog vozila - upozorava naš sagovornik.

Koji polovni automobili mogu da se kupe za 3.000 do 5.000 evra?

Za kupce koji raspolažu nešto većim budžetom situacija je znatno povoljnija. Cenovni rang od 3.000 do 5.000 evra pruža veći izbor vozila, uključujući modele koji uz redovno održavanje mogu da budu pouzdani još godinama.

Veličković kao primere automobila koje vredi razmotriti navodi Fiat Grande Punto, Opel Astru, Renault Clio, Škodu Fabiju, Ford Focus II i Peugeot 207.

Ipak, napominje da dostupnost konkretnih godišta i očuvanih primeraka zavisi od trenutne ponude.

- Teško je izdvojiti jedan cenovni rang kao univerzalno najbolji odnos cene i kvaliteta. To zavisi od nekoliko faktora, pre svega potreba kupca, zatim planirane godišnje kilometraže, načina korišćenja i očekivanja od automobila - objašnjava Veličković.

Prema podacima sajta Polovni automobili o prodaji polovnih vozila iz uvoza, Volkswagen Golf tradicionalno zauzima prvo mesto. Među najprodavanijim modelima nalaze se i Volkswagen Polo i Passat, Škoda Octavia, Audi A4 i Volkswagen Tiguan.

Foto: Shutterstock

Međutim, kada se posmatra broj pregleda oglasa, među modelima koji privlače najviše pažnje nalaze se Audi A4, A6 i A3, BMW serije 3 i 5, Škoda Octavia i različite generacije Volkswagen Golfa.

- Ono što kupci najviše razgledaju i istražuju ne mora nužno biti ono što na kraju najčešće kupuju - ističe Veličković.

Cene polovnjaka ponovo rastu

Prema analizi sajta Polovni automobili, prosečne oglašene cene polovnih putničkih vozila starosti do 20 godina u septembru 2026. iznosile su 12.762 evra.

To je približno 3,6 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, kada je prosečna cena iznosila 12.317 evra.

Ipak, kada se posmatra kretanje cena od početka 2026. godine, slika je nešto drugačija.

U januaru je prosečna oglašena cena iznosila 12.983 evra, da bi nakon postepenog pada u prvih šest meseci dostigla 12.558 evra u junu. Od jula je ponovo zabeležen blagi rast, pa je septembarski prosek dostigao 12.762 evra.

To znači da su polovni automobili, uprkos poslednjem poskupljenju, u proseku i dalje nešto jeftiniji nego na početku godine.

- Kada govorimo o periodu do kraja godine, nezahvalno je davati precizne prognoze. Kretanje cena zavisiće od više faktora, uključujući ponudu vozila na evropskom tržištu, troškove uvoza i domaću tražnju - navodi Veličković.

Najveće greške pri kupovini: Na šta posebno obratiti pažnju?

Jedna od najčešćih grešaka kupaca jeste donošenje odluke isključivo na osnovu izgleda automobila, godišta, kilometraže ili povoljne cene.

Kako objašnjava Veličković, očuvana karoserija i uredan enterijer ne garantuju da je vozilo u dobrom tehničkom stanju.

Posebnu pažnju treba obratiti na motor, kvačilo, menjač, trap i kočioni sistem.

- Povećana potrošnja ulja, gubitak rashladne tečnosti, nepravilan rad motora ili otežano menjanje brzina mogu ukazivati na probleme čije otklanjanje svakako nije jeftino. Kod starijih automobila veoma je važno proveriti i koroziju, naročito na pragovima, podu i nosećim delovima karoserije - savetuje naš sagovornik.

Preporučuje se i korišćenje posebne SIM kartice, dok ne prodate auto Foto: Shutterstock

Ne treba preskakati ni probnu vožnju, tokom koje se mogu uočiti nepravilnosti u radu motora, menjača, sistema upravljanja ili kočnica.

Imate 5.000 evra? Nemojte sve potrošiti na automobil

Za one koji raspolažu ukupnim budžetom od 5.000 evra, Veličković ima posebno važan savet - ne treba ceo iznos izdvojiti za kupovinu vozila.

- Ukoliko kupac raspolaže ukupnim budžetom od 5.000 evra, idealno je da ne potroši ceo iznos na kupovinu automobila, već da sa strane ostavi makar 500 evra - kaže Veličković.

Taj novac može biti potreban za registraciju, nabavku zimskih guma, mali servis, manju popravku ili zamenu pojedinih delova.

Naravno, to ne znači da će svaki kupac imati sve navedene izdatke, ali je važno da postoji finansijska rezerva.

Veličković ističe i da izbor vozila treba prilagoditi stvarnim potrebama.

- Nekome ko uglavnom vozi po gradu i godišnje prelazi relativno malu kilometražu možda će više odgovarati manji automobil sa jednostavnijim benzinskim motorom. Sa druge strane, za porodicu koja često putuje i prelazi veće kilometraže, potrebe će biti drugačije - zaključuje Veličković.