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Jedan od najpoznatijih automehaničara otkrio je koji polovan automobil trenutno nudi najbolju kombinaciju pouzdanosti, udobnosti i niske potrošnje goriva.

Skoti Kilmer, popularni mehaničar sa YouTube-a, istakao je da je “tojota korola” njegov broj jedan izbor za sve koji traže kvalitetan i pristupačan polovan automobil.

Kilmer je posebno pohvalio “corollu” zbog prednjeg pogona, kvalitetne unutrašnjosti i izuzetnog bezbednosnog standarda. Dodao je da automobil odlično troši gorivo, što ga čini idealnim prvim vozilom za vozače početnike.

Već godinama Kilmer ističe “tojota” kao simbol pouzdanosti na putevima, a o “koroli” kaže:

- Prvo i najvažnije, ogroman broj korola je prodat širom sveta, tako da je lako pronaći dobar polovan primerak. Nema potrebe da kupujete novi automobil. Prednji pogon odlično funkcioniše i po kiši i po snegu. Automobil ima dovoljno prostora, unutrašnjost je kvalitetna, a vozačko iskustvo prijatno. Troši malo goriva, a brzina je sasvim dovoljna za svakodnevnu vožnju.

Vlasnik ovog automobila ranije je imao “tojota jaris”, manji model, ali “korola” troši čak i manje. Kada je reč o bezbednosti, tu su vazdušni jastuci svuda po kabini, što automobil čini izuzetno sigurnim. Manji četvorovratni model je takođe jeftiniji za osiguranje, pa je idealan kao prvo vozilo za tinejdžera.“

Najprodavaniji model “toyote”

“Tojota korola” se prvi put pojavila šezdesetih godina prošlog veka, a tokom sedamdesetih postala je jedno od najpopularnijih vozila u Japanu. Vremenom je postala najprodavaniji model “toyote” i jedno od najuspešnijih automobila u istoriji, kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu.

Cena polovnih auta

Polovni modeli stariji nekoliko godina mogu se pronaći po cenama između 5.000 i 10.000 evra, dok noviji hibridni primerci sa malom kilometražom mogu koštati i do 20.000 evra.

I danas, “tojota korola” ostaje jedan od najpouzdanijih i najisplativijih automobila na tržištu - idealan izbor za vozače koji traže sigurnost, dugotrajnost i niske troškove održavanja.