Slušaj vest

Sijarinska Banja, smeštena na jugu Srbije u opštini Medveđa i podnožju planine Goljak na oko 520 metara nadmorske visine, sve više privlači domaće i regionalne turiste pristupačnim cenama i bogatim prirodnim sadržajima.

Ovaj banjski biser udaljen je oko 50 kilometara od Leskovca, 95 kilometara od Niša i oko 330 kil

ometara od Beograda. Pored toga što se u njoj nalazi čak 26 mineralnih izvora - od kojih se 18 koristi u medicinske svrhe - kao i poznati gejzir sa toplom vodom, Sijarinska Banja važi za jednu od najpovoljnijih destinacija za odmor u Srbiji.

Smeštaj od 1.000 dinara

Cena smeštaja u privatnoj režiji jedan je od glavnih razloga zašto gosti biraju ovu banju, jer se ležaj u višekrevetnim sobama sa zajedničkim kupatilom može iznajmiti već od 1.000 dinara (oko 9 evra) po osobi. Za one koji traže veći komfor, privatni dvokrevetni i trokrevetni apartmani sa sopstvenim kupatilom, kuhinjom i balkonom kreću se u rasponu od 30 do 50 evra (odnosno do 5.000 dinara) po noćenju za ceo objekat. U ponudi privatnog smeštaja nalaze se gostinjske kuće, privatne vile, kuće za odmor, ali i sindikalni smeštaji i kamp naselja.

Za porodice ili veća društva, u ponudi su i kompletno opremljene vikendice. Tako najam cele vikendice u samom srcu banje, blizu gejzira i bazena - poput Vikendice Lenka koja raspolaže sa tri sobe i pet kreveta - košta oko 60 evra po danu. Pojedini privatni smeštaji nude i dodatne pogodnosti, poput besplatnog boravka za decu mlađu od 12 godina.

Cene pansiona i noćenja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju predstavlja jedinu ustanovu hotelskog tipa u Sijarinskoj banji. Ovaj objekat raspolaže sa 117 soba i oko 270 do 277 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i apartmanima. Zanimljivo je da se objekat tokom zimskih meseci greje direktno pomoću toplih mineralnih izvora.

Noćenje u Sijarinskoj banji košta već od 1.000 dinara Foto: Printscreen YouTube

Zavisno od sezone, vrste sobe i uključenih medicinskih usluga, cene noćenja po ležaju u ovom objektu kreću se okvirno od 3.300 do 7.100 dinara. Prema zvaničnom cenovniku Specijalne bolnice:

Samo noćenje iznosi od 3.960 dinara u Bloku A (1/2 i 1/3 sobe), preko 4.160 dinara u Bloku B (sobe sa terasom i klimom), do 4.560 dinara za jednokrevetnu sobu u Bloku B1.

Polupansion (doručak i ručak) staje 4.490 dinara u Bloku B, odnosno 4.890 dinara za jednokrevetnu sobu u Bloku B1.

Pun pansion se kreće od 5.500 dinara u Bloku A, preko 5.700 dinara u Bloku B, do 6.100 dinara u jednokrevetnim sobama Bloka B1.

Kompletan bolesnički dan (BO dan) iznosi 7.550 dinara u Bloku B i 7.950 dinara u Bloku B1, dok je "Wellness dan" u Bloku B 6.900 dinara.

Takođe, u prolećnom periodu (od 1. aprila do 31. maja 2026. godine) odobrava se poseban popust za gotovinsko plaćanje usluge BO DAN — 25 odsto za penzionere i 20 odsto za komercijalne goste. Penzionerima je omogućeno i plaćanje u 6 mesečnih rata putem administrativne zabrane ili na 3 mesečne rate čekovima građana.

Odmor uz državne vaučere i cene SPA usluga

Za goste koji koriste državne vaučere u iznosu od 10.000 dinara (koji su u 2026. godini namenjeni penzionerima sa penzijom manjom od 80.000 dinara), važi pravilo da je obavezan boravak od najmanje 5 noćenja u registrovanom smeštaju van mesta prebivališta.

Pored smeštaja, gosti u kompleksu "Gejzer" mogu koristiti i raznovrsne SPA i relaksacione usluge. Ulaznica za Rimsku kupku (bazen sa mineralnom vodom, finska i bio sauna u trajanju od 180 minuta) košta 1.200 dinara za goste hotela, dok je za eksterne posetioce cena 1.500 dinara.

Cene masaža se kreću od 1.500 dinara (parcijalna terapeutska ili masaža stopala) do 5.000 dinara za kraljevsku masažu ili masažu u paru za celo telo. Različiti tretmani tela i lica iznose od 2.300 do 3.700 dinara, dok podvodna masaža od 15 minuta košta 600 dinara.