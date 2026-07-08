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Dok najpoznatiji banjski centri u Srbiji beleže rekordne cene, na jugozapadu zemlje, u blizini Arilja, nalazi se neotkriveno blago gde je odmor još uvek dostupan svima.

Visočka banja, smeštena u kanjonu reke Veliki Rzav, nudi nesvakidašnji spoj netaknute prirode i ekstremno niskih cena, što je čini idealnom destinacijom za ekonomičan letnji odmor.

Fenomen na obali jedne od najčistijih reka Srbije

Visočka banja, koja se nalazi u selu Visoka, specifična je po jedinstvenom prirodnom fenomenu: ovde paralelno teku hladna rečna voda i topli termalni izvori. Voda izbija iz stena u vidu mehurića, a pod sopstvenim pritiskom pronalazi put do dva bazena na samoj obali reke.

Ovi izvori su stari oko 80.000 godina, dok organizovano korišćenje banjske vode za lečenje datira još iz 1936. godine. Za razliku od modernih spa centara, ovde je priroda zadržala svoj rustični izgled, a kupanje u bazenima je potpuno besplatno za sve posetioce.

Smeštaj po cenama koje su danas prava retkost

Ono što ovu destinaciju izdvaja na turističkoj mapi Srbije jesu neverovatno niske cene smeštaja. U samoj okolini banje, prenoćište se može naći po ceni od svega 700 do 800 dinara, što predstavlja pravu bagatelu u odnosu na bilo koji drugi turistički centar.

Za turiste koji traže viši nivo komfora, u obližnjem Arilju ili Ivanjici dostupni su apartmani gde se cene u sezoni kreću od 3.000 dinara pa naviše.

Veliki Rzav, koji važi za jednu od najčistijih reka u zemlji, nudi i niz uređenih plaža poput "Bose noge", "Urjaka" i "Žute stene", koje su opremljene ugostiteljskim sadržajima.

Šta leči Visočka banja

Visočka banja je poznata po termalnim izvorima (27°C) koji izviru iz stena pored same reke Veliki Rzav, na oko 30 kilometara od Arilja.

Ova kalijum-magnezijum-hidrokarbonatna voda tradicionalno se koristi za ublažavanje reumatskih bolova, išijasa, kožnih i nervnih oboljenja, kao i za poboljšanje vida.

Izvorišta su smeštena u kanjonu, a lekovita voda pomaže i kod umora očiju.

Zbog specifičnog prirodnog okruženja u kom se topla banjska voda meša sa hladnom rekom, idealna je za kraće opuštajuće kupke (preporučuje se boravak do 20 minuta).

Od "Plavog anđela" do svetske prestonice malina

Odlazak u Visočku banju pruža priliku i za upoznavanje bogatog kulturnog i privrednog nasleđa ovog kraja. Arilje je od sedamdesetih godina prošlog veka prepoznatljivo kao prestonica malina, gde se ovo voće uzgaja na oko 1.200 hektara, sa godišnjom proizvodnjom od blizu 2.000 vagona.

Pored prirodnih lepota, posetioci mogu obići:

Crkvu Svetog Ahilija iz 13. veka, zadužbinu Dragutina Nemanjića, koja čuva čuvenu fresku "Plavi anđeo".

Vodenu pećinu i tvrđavu Gradinu.

Selo Zlakusa i Potpećku pećinu, koji su u neposrednoj blizini.

Prema legendi, na ovim izvorima su se lečili kosovski junaci, a meštani i danas prepričavaju priče o nepokretnima koji su nakon dve nedelje boravka u banji odlazili kući peške.

Spoj istorije, lekovite vode i ekonomičnosti čini ovaj kraj Arilja neiskorišćenim turističkim potencijalom koji tek čeka na pravu tržišnu valorizaciju.