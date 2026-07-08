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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prisustvovala je danas svečanoj sednici i obeležavanju Dana opštine Prijepolje, gde joj je uručeno vredno priznanje za izuzetan doprinos u oblasti zaštite životne sredine, unapređenje ekološke infrastrukture i poboljšanje kvaliteta život građana Prijepolja.

Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine



Ministarka je istakla da priznanje koje je dobila nije samo za nju, već za sve koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću pokazali da se rezultati postižu onda kada država i lokalna samouprava deluju kao jedan tim.

Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

„Malo je reći da sam ponosna što danas stojim ispred vas, sa ovim važnim priznanjem u rukama. To je naša zvezda vodilja i suština delovanja, da unapredimo kvalitet života svih naših građana. To je politika koju dosledno sprovodimo, vođeni vizijom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da se ravnomerno razvija svaki deo Srbije i da se ulaže tamo gde ljudi žive, rade i stvaraju. Rešili smo jedan od gorućih problema ovog kraja, sanirali smo deponiju „Stanjevine“, a gradimo i potporni zid na desnoj obali Lima. Izgradnjom Regionalnog centra „Banjica“, ka kome će gravitirati i opština Prijepolje obezbedićemo da se otpad tretira po najvišim evropskim standardima. Unapređujemo kvalitet vazduha zamenom kotlova u javnim ustanovama i individualnih ložišta u domaćinstvima, čistimo divlje deponije štiteći zemljište i životnu sredinu. Sve nas ovo obavezuje da nastavimo da radimo još više i još bolje, jer svaki uspeh ima najveću vrednost onda kada ga zajedno ostvarimo“, rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine



Ministarka je obišla i izgradnju potporng zida na reci Lim i multifunkcionalni teren u srcu zaštićenog područja Spomenika prirode „Slapovi Sopotnice, namenjen mladima, ali i svim posetioima koji, okruženi šumom, mogu da uživaju u sportu i rekreaciji.

Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine



„Pokazali smo kako je moguće unapređivati sadržaje i u zaštićenim područjima, uz puno poštovanje prirode. U Prijepolju zaista možemo da vidimo najviše ekološke standarde na delu. Danas sam se uverila da radovi na izgradnja potpornog zida na desnoj obali reke Lim odlično napreduju, čime smo unapredili zaštitu voda, ali i zaštitili domaćinstva od poplava. Zajedničkim naporima napravili smo značajan iskorak u unapređenju već sanirane i rekultivisane deponije 'Stanjevine'. Ona danas najbolje svedoči o spremnosti, odlučnosti i razumevanju problema koji se mogu rešiti kroz sinergiju vodoprivrede i zaštite životne sredine“, dodala je Pavkov.

1/4 Vidi galeriju Ministarki Pavkov uručeno vredno priznanje: U Prijepolju najviši ekološki standardi na delu Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine



Ministarka je u Prijepolju posetila i porodicu Milinković koja je, kroz javni konkurs Ministarstva, dobila podršku za zamenu kotla u svom domaćinstvu, zahvaljujući čemu se sada greju na pelet, koji predstavlja ekološki prihvatljivije, i kako ističu ekonomski isplativije rešenje.