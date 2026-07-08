Slušaj vest

Investitorima, koji su se nameračili da kupi plac u Sokobanji kako bi na njemu gradili stambeni ili poslovni objekat, pružila se iznenadna pilika da deo zemljitšta dobiju i gratis.

Istini za volju, cena ara od 5.900 evra je prilično visoka, ali sudeći po sve većoj popularnosti banje, u kojoj se zemljište koje se nudi na prodaju nalazi, možda bi im se na kraju moglo i isplatiti.

- Plac na prodaju u Sokobanji, pored glavnag puta 33,5 ari+7ari, Cena 5.900 evra po aru, 7 ari gratis ide. Gradsko građevinsko zemljište, dozvoljena gradnja industrijsko-stambenog prostora. Postoji mogućnost i ustupanja zemljišta za izgrađene kvadrate - ističe se u oglasu koji je objavljen na portalu Dijaspora.online.

Plac u Sokobanji Foto: Printsceen/Dijaspora.online

Sokobanja se poslednjih godina izdvaja kao jedno od najpristupačnijih banjskih odredišta u Srbiji, a leči reumatske bolesti i probleme sa disanjem.

Ova banja je nadaleko poznata po termomineralnim vodama koje se koriste u terapijske i relaksacione svrhe. Njihovo blagotvorno dejstvo upoređuje se sa efektima koje imaju vode u poznatim evropskim banjama poput Bad Gaštajna u Austriji ili Pfeferskih toplica u Švajcarskoj.

Sokobanja raspolaže sa više lekovitih izvora koji doprinose očuvanju vitalnosti, opuštanju organizma i oporavku nakon različitih zdravstvenih tegoba, piše na sajtu Sokobanje.

Ova banja je idealno mesto i za avanturiste i istraživače, koji žele da otkriju tajne skrivenih predela u netaknutoj prirodi. Mistični predeli Rtnja, jama ledenica, skriveni prolazi Sesalačke i Ozrenske pećine, Bogova vrata, divlji tereni Device su samo neke od atrakcija koje ne treba propustiti.