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Banja Vrujci, smeštena u dolini reke Toplice, između planina Suvobor i Maljen, pruža savršene uslove za relaksaciju i aktivni odmor, pa zato i nije čudno što je građevinsko zemljište u njoj i te kako na ceni.

U ovoj banji, poznatoj oazi zdravlja i mira, koja privlači posetioce svojom prirodnom lepotom i lekovitim izvorima, cena ara placa, zavisno od loakcije na kojoj se nalazi košta od 11.500 pa do 13.000 evra.

Tako bar pokazuju podaci iz oglasa o prodaji građevinskog zemljišta, odnosno placeva na najatraktivnijoj lokaciji u Banji Vrujci, preko puta česme, bazena i hotela

- Odličnih građevinskih parametara (P+3+Pk), zauzetost do 45%. Moguća izgradnja stambenih, turističkih, i objekata ugostiteljske namene - piše u oglasu objavljenom na protalu "Halooglasi" u kome se dodaje da se placevi nalaze u Mionici, okolnim mestima, Banji Vrujci i Vrujačkim vrelima.

Šta se nudi?

Kako se navodi placevi se prodaju u pretprodaji po sledećim cenama:

GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9 - cena po aru 13.000 evra

GP15, GP17 - cena po aru 12.500 evra

GP11, GP13 - cena po aru 12.000 evra

GP10, GP12, GP14, GP16 - cena po aru 11.500 evra

Kako se može izračunati jedan plac od pet ari po najnižoj ceni košta 57.500 evra.

Oni koji se odluče da kupe plac i naprave vikendicu u Banji Vrujci moći će da uživaju i u dražima okolnih planina Suvobor i Maljen koje nude brojne staze za planinare.

Lekovita voda Banje Vrujci

Zvanični status narodnog lečilišta Banja Vrujci dobila je 1935. godine, što označava početak njenog modernog razvoja. Lokalna legenda govori o konju vojvode Milana Toplice, koji je ozdravio nakon kupanja u termalnim izvorima.

Banja Vrujci nudi jedinstven spoj prirodnih lekovitih izvora i modernih zdravstvenih tretmana. Termalni izvori u Banji Vrujci su bogati mineralima koji pomažu u lečenju različitih zdravstvenih stanja. Vode su posebno korisne za kožu i zglobove. Posetioci mogu da koriste ove vode u prirodnom okruženju, što dodatno pojačava njihov lekoviti efekat.

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