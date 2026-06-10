Slušaj vest

Ljubitelji prirode koji su u potrazi za mirnim kutkom na kome bi izgradili vikendicu ili manju kuću za odmor sve češće biraju okolinu Borskog jezera koje je poslednjih godina postalo popularno mesto za odmor, rekreaciju, pa čak i ribolov.

Zato i ne čudi što su placevi na kojima je dozvoljena gradnja oko Borskog jezera sve više na ceni. Na primer jedan plac od 4,6 ari košta 20.000 evra.

- Plac na Borskom jezeru - građevinsko zemljište, naspram hotela ,"Jezero“, površine 4,6 ara, u urbanizovanom delu, (postoji priključak za vodu, struju, kanalizaciju - sve do samog placa), dozvoljena gradnja (izgrađeno nekoliko vikendica u zadnjih 2-3 godine - piše u oglasu objavljenom na portalu Agencije za nekretnine "Fontana".

1/4 Vidi galeriju JFAJKAJAKJĆA Foto: fontana-agency.com

Kako se ističe u oglasu plac se nalazi na izuzetnoj lokaciji sa pogledom na Crni vrh, hotelsku plažu, glavnu plažu i branu.

Borsko jezero se nalazi u podnožju planine Crni Vrh, na nadmorskoj visini od 438 metara, a sastalo je sredinom 20. veka presecanjem planinskih vodotokova branom.

Popularno mesto za odmor

Vrlo brzo je postalo jedno od omiljenih mesta za odmor, rekreaciju, ali i ribolov kako među lokalnim stanovništvom tako i među sve brojnijim gostima ovoga kraja.

- Cvetne livade, pašnjaci, listopadne i četinarske šume kojima je jezero okruženo ogledaju se u bistroj vodi i kreiraju nestvaran prizor kojem se posetioci jezera uporno vraćaju. Voda koja u letnjim mesecima dostiže prijatnu temperaturu od 25 stepeni i uređene plaže, čine Borsko jezero omiljenim mestom za kupanje i sunčanje, dok staze za šetnju i trčanje, kao i obližnji sportski tereni, posetiocima pružaju priliku za aktivan odmor i rekreaciju - piše na portalu Turističke organizacije Srbije.

Zbog velike brojnosti ribe i čestih kapitalnih ulova, ovo jezero uživa poseban ugled i popularnost među sportskim ribolovcima. Sveža rečna riba neretko završava na trpezi lokalnih restorana, koji uz riblje specijalitete služe razne sorte lokalnih vina.

Brestovačka banja u blizini

Nedaleko od Borskog jezera nalazi se Brestovačka banja, jedna od najstarijih u Srbiji, bogata termalnim izvorima lekovite vode i istorijskim znamenitostima.

Posetioci Borskog jezera mogu da se zapute i u muzej "Brestovačka banja u vreme Kneza Miloša“ koji čuva deo kolekcije Muzeja rudarstava i metalurgije posvećen velikom srpskom vladaru.

Turistime se preporučuje da istraže i Lazarev kanjon i okolinu bogatu pećinama i jamama poznatih pod zajedničkim nazivom Zlotske pećine.