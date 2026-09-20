Slušaj vest

Posetioci Diznijevih i Universalovih parkova poslednjih godina na ramenima sve češće nose neobične saputnike. Stič, Remi, Grogu, Joši i brojni drugi popularni likovi sede im na majicama kao da su živi, a iza svega stoji vrlo jednostavan trik - magnet.

Reč je o takozvanim "shoulder plush“ ili "shoulder pals“ igračkama, malim plišanim figurama napravljenim upravo za nošenje na ramenu. I premda bi se na prvi pogled moglo očekivati da će za njima najviše poludeti deca, ovaj trend u velikoj meri prihvataju upravo odrasli posetioci tematskih parkova.

Princip je veoma jednostavan. Uz igračku dolazi mali magnetni podmetač koji se stavlja sa unutrašnje strane majice, dok se plišana figura postavlja sa spoljne strane. Magnet je drži na mestu, pa izgleda kao da se omiljeni Diznijev ili Universalov lik smestio na rame vlasnika i prati ga tokom obilaska parka.

Visoke cene

Dizni ovu vrstu suvenira prodaje već godinama, a jedan od prvih modela bio je Bejbi Grogu, predstavljen 2018. godine. Ono što je počelo kao neobičan suvenir u međuvremenu je preraslo u čitavu kategoriju proizvoda.

Među likovima koji su dobili svoje verzije nalaze se Stič, Remi iz "Ratatouillea“, likovi iz "Inside Outa“ i brojni drugi Diznijevi junaci.

U Walt Disney Worldu na Floridi cena klasičnih modela uglavnom se kreće između 25 i 30 dolara, odnosno oko 28 do 34 evra, u zavisnosti od lika i modela.

Koliko je trend rasprostranjen, iz prve ruke uverila se i Zagrepčanka koja je ovog leta posetila Walt Disney World i Universal Orlando Resort.

"Otišli smo u park i svuda sam viđala ljude sa tim igračkama. Nije mi bilo jasno o čemu je reč. Činilo mi se da ih ima svaki drugi posetilac. Kasnije sam ih pronašla u prodavnici i shvatila kako funkcionišu. Na kraju sam ih kupila i svojoj deci i potpuno su poludela za njima. Sada imamo Čipa, Dejla i Grogu iz serijala ‘Čuvari galaksije’“, ispričala je.

Fenomen na društvenim mrežama

"Stvarno su preslatke i fora je kako stoje na ramenu, ali nisu baš jeftine. Skuplje su od običnih plišanaca jer velikog Mikija možete pronaći za dvadesetak dolara“, kaže Zagrepčanka.

Shoulder pals postali su i pravi fenomen na društvenim mrežama. Posetioci ih pokazuju u TikTok i Instagram video-snimcima, predstavljaju nove likove, kombinuju ih sa garderobom za odlazak u parkove i raspravljaju o tome koje primerke treba dodati kolekciji.

Posebno interesovanje izaziva svaki novi lik koji Dizni ili Universal puste u prodaju. Obožavaoci na društvenim mrežama pokazuju gde su ih pronašli, koliko su ih platili i kako izgledaju kada se stave na rame, a pojedini modeli postaju poželjni kolekcionarski suveniri.

Magnet nije garancija

Popularnost ovih plišanaca uklapa se i u mnogo širi fenomen takozvane "kidult“ kulture – odraslih kupaca koji kupuju igračke, kolekcionarske predmete i proizvode povezane sa filmovima, video-igrama i likovima koje vole.

Koliko je cela kategorija postala ozbiljna pokazuje i činjenica da je Diznijev Shoulder Plush bio među finalistima nagrade Toy of the Year za 2025. godinu.

Postoji, međutim, i praktičan problem. Iako magnet plišanca prilično čvrsto drži za odeću, to ne znači da ga je nemoguće izgubiti. Posetioci na društvenim mrežama upozoravaju da treba biti oprezan tokom kretanja kroz velike gužve, ali i prilikom ulaska na atrakcije.

Poseban oprez potreban je ako se plišanac umesto na rame pričvrsti za torbu ili ranac. Neki posetioci zbog toga koriste dodatnu gumicu ili drugi način osiguranja kako suvenir od dvadesetak ili tridesetak dolara ne bi negde usput izgubili.