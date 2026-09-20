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Rudari Rudnika mrkog uglja (RMU) Kakanj prekinuli su radnički neposluh nakon što su rešeni njihovi zahtevi koji su se odnosili na isplatu avgustovske plate i overu zdravstvenih knjižica. Međutim, situacija u ostalim rudnicima i dalje je neizvesna, a rudari Breze, Bile i Zenice najavili su nove proteste i radikalnije sindikalne mere ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Predsednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je da su rudari Kaknja na vreme dobili avgustovsku platu, dok je danas rešeno i pitanje zdravstvenog osiguranja.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona saopštio je da će ponovo omogućiti overu zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice.

"Mi smo dobili platu, a sada je rešen i naš drugi zahtev - overa zdravstvenih knjižica, zbog čega je danas prekinut radnički neposluh. Neće biti ni protesta koji smo za ponedeljak, 21. septembar, bili zakazali ispred ZZO ZDK", rekao je Fazlić.

Rudari Breze i Bile još čekaju avgustovske plate

Za razliku od Kaknja, situacija u rudnicima Breza i "Abid Lolić" u Biloj još nije rešena jer zaposlenima nisu isplaćene avgustovske plate.

Sindikat RMU Breza zbog toga ostaje pri najavi protesta za utorak, 22. septembar, ispred zgrade Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Rudari su poručili da očekuju isplatu zaostalih primanja i da će, ukoliko do najavljenog datuma ne bude pronađeno rešenje, organizovati proteste uz podršku zaposlenih iz drugih rudnika.

Sindikalni predstavnici očekuju masovan odziv rudara, a osnovni zahtev ostaje isplata plata za avgust.

Rudari Zenice najavili štrajk glađu: Četiri meseca bez plata

Posebno teška situacija je u Rudniku mrkog uglja Zenica, koji se nalazi u procesu gašenja i u kojem trenutno nema proizvodnje.

Zaposlenima u ovom rudniku još nisu isplaćene zaostale plate za maj, jun, jul i avgust.

Prema informacijama koje su rudari dobili od Sindikata, isplata je onemogućena zbog administrativnih problema u vezi sa otvaranjem računa za prijem sredstava Svetske banke.

Zbog dugotrajnog čekanja na isplatu zarađenih primanja, Sindikalni odbor RMU Zenica doneo je odluku o pokretanju štrajka glađu ukoliko plate ne budu isplaćene do utorka.

"Sindikalni odbor donosi odluku da se isplata zaostalih plata izvrši najkasnije do utorka, 22. septembra, do 15 sati. U slučaju da ne dođe do isplate zaostalih plata za navedene mesece, Sindikalni odbor je doneo odluku da će 22. septembra u 15 sati stupiti u štrajk glađu", poručili su iz Sindikata RMU Zenica.

Dok je u Kaknju radnički neposluh okončan, naredni dani biće ključni za rudare Breze, Bile i Zenice, koji od nadležnih očekuju konkretna rešenja za isplatu zaostalih primanja.