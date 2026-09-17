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Ministarstvo finansija prenelo je sredstva na račun Grada Beograda namenjena za isplatu zaostalih zarada i otpremnina zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd", saopštila je danas ta ustanova.Kako je navedeno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana, u punom iznosu.

"Time je Vlada Srbije ispunila obećanje dato sindikatima i zaposlenima u Apotekama Beograd, koji su se obratili za pomoć predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, kako je Vučić obećao u razgovoru sa sindikatima zaposlenih 20. jula 2026. godine, Vlada Srbije preuzela obavezu da, zbog značaja Apotekarske ustanove "Apoteke Beograd", prenese potrebna sredstva na račun lokalne samouprave koja je osnivač ustanove.

"Na taj način će sve zaostale zarade i otpremnine biti isplaćene", navedeno je.

Apotekarska ustanova "Apoteka Beograd" izrazila je nadu da će dobiti sistemsku pomoć u cilju oporavka ustanove i nastavka rada u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije.