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Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), poskupeli su pojedinih kategorija junadi, prasadi, tovnih svinja i jagnjadi, dok su na pojedinim tržištima zabeležene i niže cene krava, krmača, jagnjadi i jaradi.

Kretanje cena razlikovalo se od regiona do regiona, a na pojedinim mestima promene su pratile i ponuda i tražnja.

Junad skuplja u više krajeva Srbije, bikovi do 460 dinara po kilogramu

U Srednjobanatskom regionu klaničari su tovnu junad telesne mase veće od 480 kilograma otkupljivali po višoj ceni nego ranije, a najčešće se plaćalo 410 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna, dok je otkup bio nešto slabiji.

Rast je zabeležen i na području Beograda i okolnih mesta, gde su tovni bikovi teži od 500 kilograma dostizali dominantnu cenu od 440 dinara po kilogramu. Istovremeno su ponuda i tražnja bile nešto bolje nego prethodnih sedmica.

U Južnobanatskom regionu tovna junad preko 480 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 410 dinara po kilogramu. Na području Raškog regiona telad su se prodavala po cenama od 730 do 940 dinara po kilogramu, dok je najčešća cena bila 900 dinara.

U istom regionu tovni bikovi preko 500 kilograma dostizali su 460 dinara po kilogramu, dok su krave za klanje SM rase plaćane 330 dinara po kilogramu.

U Jablaničkom regionu, međutim, zabeležen je pad cene krava za klanje, pa je dominantna cena iznosila 140 dinara po kilogramu. Tovni bikovi SM rase preko 500 kilograma otkupljivani su po 440 dinara.

Prasad i tovne svinje skuplje na više tržišta

Promene su zabeležene i na tržištu svinja. U okolini Šapca prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja nego prethodne sedmice, a odgajivači su za njih najčešće dobijali 400 dinara po kilogramu. Na pijaci žive stoke u Vranju ista kategorija prasadi takođe je poskupela, a dominantna cena dostigla je 300 dinara po kilogramu.

Tovne svinje preko 120 kilograma bile su skuplje u klanicama na području Južnobačkog regiona, gde je dominantna otkupna cena iznosila 220 dinara po kilogramu. Ponuda i tražnja bile su prosečne. U Šumadijskom regionu tovne svinje teže od 120 kilograma takođe su bile skuplje, uz dominantnu cenu od 180 dinara po kilogramu.

Na području Južnog Banata cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma ostala je na 160 dinara po kilogramu, koliko je iznosila i prethodne sedmice.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu tovne svinje iste kategorije poskupele su na 180 dinara po kilogramu, dok je cena krmača za klanje pala na 140 dinara. Ponuda je obuhvatala do stotinak tovnih svinja i oko 20 krmača, dok je prodaja bila slaba do prosečna.

Jagnjad skuplja u Loznici i Srednjem Banatu

Rast cena zabeležen je i kod jagnjadi. U Loznici i okolnim mestima klaničari su ih otkupljivali po dominantnoj ceni od 450 dinara po kilogramu, iako je ponuda bila dobra. Slična cena zabeležena je i u Srednjobanatskom regionu, gde je jagnjad takođe dostizala 450 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna, dok je prodaja ocenjena kao slaba.

U Sremskom regionu jagnjad su zadržala cenu od 500 dinara po kilogramu, koliko je iznosila i tokom prethodnih nekoliko sedmica. Na području Raškog regiona klaničari su jagnjad otkupljivali po dominantnoj ceni od 370 dinara po kilogramu, dok je cena ovaca iznosila 200 dinara.

Jarad u Vranju skuplja, dok su u Kraljevu cene pale

Na pijaci žive stoke u Vranju zabeležen je rast prodajne cene jaradi, koja su se najčešće prodavala za 420 dinara po kilogramu. Za razliku od toga, na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada cena i jagnjadi i jaradi. Kupci su za obe kategorije najčešće izdvajali 400 dinara po kilogramu.

Na istoj pijaci bilo je moguće kupiti i ovce i ovnove za priplod, ali njihove cene nisu menjane i ostale su na nivou iz prethodne sedmice. Podaci STIPS-a pokazuju da je tržište stoke i dalje veoma neujednačeno, pa se cena iste kategorije grla značajno razlikuje u zavisnosti od regiona, težine, ponude i potražnje.