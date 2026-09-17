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Poslovni put koji je pre tri decenije počeo nakon odlaska porodice iz Banjaluke doveo je Renata Radića do jednog od najvećih poteza u njegovoj karijeri - preuzimanja austrijskog proizvođača nameštaja ADA Möbelwerke Holding AG, kompanije čija istorija traje čak 126 godina.

Radić, vlasnik i osnivač Prima grupe, preuzima 100 odsto austrijske kompanije koja je zbog ozbiljnih finansijskih problema završila u postupku sanacije. Novim kapitalom trebalo bi da bude obezbeđen nastavak poslovanja kompanije koja je pre problema ostvarivala oko 110 miliona evra godišnjeg prihoda.

Za Radića je ovaj posao posebno simboličan. Njegova porodica se početkom devedesetih, zbog ratnih okolnosti, preselila iz Banjaluke u Hrvatsku, a 1995. godine počela je da gradi posao iz kojeg je nastala Prima grupa, danas sistem sa više od 2.000 zaposlenih.

Tri decenije kasnije Radić ulazi u vlasništvo jednog od tradicionalnih imena austrijske industrije nameštaja.

Od Banjaluke do austrijske kompanije stare 126 godina

Koreni kompanije ADA sežu do 1900. godine, kada je u austrijskom Angeru pokrenut posao iz kojeg je tokom narednih generacija nastao veliki proizvođač tapaciranog nameštaja, kreveta i dušeka.

Kompaniju su, međutim, poslednjih godina teško pogodili pad potražnje za nameštajem, slabija građevinska aktivnost, kao i rast cena materijala, energije i rada.

Početak 2026. godine bio je posebno težak, a narudžbine su, prema ranije objavljenim podacima, pale između 20 i 25 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

ADA je zbog toga završila u postupku sanacije.

Poverioci su prihvatili plan prema kojem će dobiti ukupno 20 odsto priznatih potraživanja. Prema podacima austrijskog registra, plan sanacije potvrđen je početkom septembra. Radićevim ulaskom trebalo bi da budu obezbeđena sredstva za dogovorene isplate, ali i dodatni kapital za nastavak poslovanja.

Koliko je Radić platio za preuzimanje kompanije nije objavljeno.

ADA neće nestati niti postati Prima

Preuzimanje, prema objavljenim planovima, ne znači gašenje poznatog austrijskog imena niti njegovo pretvaranje u još jedan brend Prima grupe.

ADA će nastaviti da posluje kao samostalna austrijska kompanija, sa svojim imenom, upravom i prodajom, dok sedište ostaje u Štajerskoj.

Proizvodnja u Mađarskoj i Rumuniji trebalo bi da bude nastavljena bez promena, kao i saradnja sa postojećim kupcima i partnerima. Postojeće narudžbine biće završene, a ranije preuzete garancijske obaveze ostaju na snazi.

Neizvesniji je deo priče koji se odnosi na proizvodnju u samoj Austriji. Radić je potvrdio da se razmatra mogućnost njenog ponovnog pokretanja.

„ADA je austrijska kompanija i to treba da ostane. Moj zadatak sada je da unesem stabilnost i kapital“, poručio je Radić.

Porodica iz Banjaluke krenula od malog pogona

Radićeva poslovna priča počela je daleko od današnjih razmera.

Njegova porodica se početkom devedesetih iz Banjaluke preselila u Hrvatsku, a veliki zaokret dogodio se 1995. godine, kada su u Bjelovaru počeli da grade posao sa nameštajem.

Iz tog posla tokom narednih 30 godina razvila se Prima grupa.

Danas grupa ima gotovo 60 salona, više proizvodnih pogona i više od 2.000 zaposlenih, a posluje i van Hrvatske. Radić je upravo sopstveno iskustvo porodičnog biznisa naveo kao jedan od razloga zbog kojih želi da sačuva ADA.

- I sam dolazim iz porodičnog posla koji je počeo u maloj radionici 1995. godine. Zato znam koliko vredi ime kao što je ADA i koliko je zanata, znanja i poverenja tokom decenija ugrađeno u ovu kompaniju - rekao je Radić povodom preuzimanja.

Poručio je da je upravo očuvanje te tradicije jedan od razloga za investiciju.

Ove godine već uložio 20 miliona evra u novu fabriku

Austrijska akvizicija nije jedini veliki Radićev poslovni potez ove godine.

Prima je u Severinu kod Bjelovara otvorila novu fabriku pločastog nameštaja vrednu oko 20 miliona evra. Pogon ima približno 15.600 kvadratnih metara, a najavljeno je zapošljavanje oko 190 ljudi.

U jednoj smeni može da proizvede oko 1.000 kuhinjskih elemenata ili približno 400 kliznih ormara.

Sada Radić pravi znatno veći međunarodni iskorak. Kompanija koju je njegova porodica počela da gradi nakon odlaska iz Banjaluke postaje vlasnik austrijskog proizvođača čija istorija traje još od vremena Austrougarske.

ADA će zadržati austrijsko ime i sedište, dok novi vlasnik preuzima zadatak da kompaniji koja je pre nekoliko meseci bila u ozbiljnim finansijskim problemima obezbedi kapital za nastavak poslovanja.

Radić je poručio da na ovu investiciju ne gleda kratkoročno.