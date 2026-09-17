Slušaj vest

Iako želi da uspori rast broja stanovnika i ograniči useljavanje, Andora i dalje mora da uvozi radnu snagu kako bi popunila radna mesta u pojedinim profesijama. Vlada je ove godine smanjila opštu kvotu za useljavanje na 800 dozvola, odnosno za 11,1 odsto, ali je kasnije morala da povećava kontingente zbog potreba kompanija i ključnih javnih službi.

Podaci i odluke donete tokom 2026. godine pokazuju da najmanje šest zanimanja posebno teško pronalazi dovoljan broj radnika: konobari, hotelsko osoblje za čišćenje, kuvari, zdravstveni radnici, negovatelji i vozači autobusa.

Konobari najdeficitarniji

Ugostiteljstvo i restorani i dalje imaju jednu od najvećih potreba za radnom snagom. Za letnju sezonu 2026. godine prvobitno je odobreno 500 privremenih dozvola, među kojima su posebno navedeni i konobari. Potražnja je bila toliko velika da je svih 500 dozvola iskorišćeno, pa je vlada u julu morala da odobri još 250 dodatnih dozvola, piše Digitalandora.com.

Hotelsko osoblje za čišćenje

Radnici zaduženi za čišćenje i održavanje hotela još su jedan profil koji domaće tržište rada ne uspeva da obezbedi u dovoljnom broju. Sama vlada priznaje da broj raspoloživih radnika u Andori nije dovoljan da pokrije sva slobodna mesta u hotelskom sektoru.

Manjak i kuvara

Kuvari su takođe izričito navedeni među zanimanjima za kojima postoji potreba tokom turističke sezone. Problem više nije ograničen samo na zimu, jer je produžavanje turističke sezone navelo vladu da pokrene pilot-program zapošljavanja radnika iz inostranstva sa 450 dozvola za hotelski sektor, za period od decembra 2026. do avgusta 2027. godine.

Fale i zdravstveni radnici

Nedostatak kadrova pogađa i znatno kvalifikovanija zanimanja. Vlada govori o "sve većim teškoćama u obezbeđivanju zdravstvenih radnika“ i menjala je propise kako bi olakšala njihov dolazak.

Lekari, medicinske sestre, fizioterapeuti i drugi stručnjaci deo su sektora u kojem postoji stalna potražnja za novim kadrovima.

Negovatelji i pomoć u kući

Starenje stanovništva i rast potreba za socijalnom zaštitom čine negovatelje u ustanovama i kućne pomoćnike posebno traženim zanimanjima. Vlada ih je izričito uvrstila među prioritetne profesije kada je u junu 2026. godine povećala opštu kvotu za dodatnih 250 dozvola.

Proširenje kvota i za vozače autobusa

Isto proširenje kvote omogućilo je angažovanje stranih radnika za radna mesta vozača autobusa, koja se smatraju neophodnim za funkcionisanje osnovnih javnih usluga.

Javni prevoz putnika već je ranije identifikovan kao jedan od ključnih sektora u kojima postoji hitna potreba za radnicima.

Andora želi da uspori rast broja stanovnika, ali istovremeno nema dovoljno domaćih radnika da održi pojedine najvažnije privredne sektore i osnovne javne službe. Vanredna povećanja kvota tokom 2026. godine pokazuju koliko je pronalaženje ravnoteže između kontrole migracija i potreba privrede postalo jedan od najvećih izazova ove male evropske države.