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Plaćanje karticom u inostranstvu deluje jednostavno, ali jedan izbor na POS terminalu može turistima napraviti nepotreban trošak. Reč je o takozvanoj dinamičkoj konverziji valuta (Dynamic Currency Conversion – DCC), opciji koja korisniku omogućava da račun plati u valuti koju poznaje, umesto u lokalnoj valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Na prvi pogled, to deluje praktično. Iznos odmah vidite u evrima ili drugoj poznatoj valuti, pa nema potrebe da sami preračunavate koliko nešto košta. Međutim, upravo ta pogodnost može da bude skuplja nego što izgleda.

Kod DCC-a konverziju ne obavlja vaša banka po svom kursu, već trgovac ili pružalac usluge konverzije, koji na kurs može dodati sopstvenu maržu. Prema podacima kompanije Visa, ta razlika može iznositi oko tri do pet odsto, što kod većih računa predstavlja primetan dodatni izdatak, piše Bizlife.

Drugim rečima, ono što izgleda kao jednostavnije plaćanje može značiti da ste prihvatili nepovoljniji kurs, a da toga niste ni bili svesni.

Koju valutu treba izabrati?

Pravilo za putnike je jednostavno: kada plaćate karticom u inostranstvu, birajte lokalnu valutu, a ne konverziju koju vam nudi terminal.

Ako ste, na primer, u Italiji, Španiji, Portugalu ili drugoj zemlji koja koristi evro, račun je najbolje platiti u evrima. Tada se konverzija, ukoliko je potrebna, najčešće obavlja preko kartične mreže i banke koja je izdala karticu, pod uslovima koji mogu biti povoljniji od kursa ponuđenog na samom terminalu.

Naravno, konačan trošak zavisi od banke, vrste kartice i eventualnih naknada za plaćanje u inostranstvu, pa je pre putovanja korisno proveriti tarifnik svoje banke.

Postoji i dodatna zamka koja može zbuniti korisnike. Na nekim POS terminalima, čak i nakon što izaberete lokalnu valutu, pojavljuje se još jedan ekran na kojem treba potvrditi ili odbiti konverziju. Formulacije mogu biti nejasne, pa se pritiskom na pogrešno dugme lako može prihvatiti upravo ona opcija koju ste želeli da izbegnete.

Otvorite dobro oči

Zato nije dovoljno samo pogledati iznos. Treba pažljivo pročitati šta terminal traži da potvrdite. Ako se pojavi ponuda za konverziju, a želite da plaćanje bude obračunato u lokalnoj valuti, potrebno je da je odbijete.

DCC nije praksa karakteristična samo za Evropu. Sa njom se putnici mogu susresti i u drugim turističkim destinacijama širom sveta, naročito na aerodromima, u hotelima, restoranima, prodavnicama i na mestima sa velikim brojem stranih gostiju.

Razlika od nekoliko procenata možda ne deluje velika kada je račun mali, ali kod hotelskog računa, iznajmljivanja automobila ili veće kupovine može predstavljati ozbiljan nepotreban trošak. Zato je najjednostavnije pravilo za plaćanje karticom u inostranstvu: lokalna valuta da, konverzija terminala ne.