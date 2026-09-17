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Ministar finansija Srbije u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), sa Anet Kjobe na čelu, koja boravi u Beogradu povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana - Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).

Mali i Kjobe razgovarali su o najvažnijim makroekonomskim parametrima Srbije, te najznačajnijim ekonomskim izazovima za zemlju imajući u vidu aktuelna svetska događanja čiji se efekti neminovno prelivaju i na Srbiju, saopštilo je Ministarstvo finansija.

"Uradili smo sve da Srbiju održavamo stabilnom, ali da ne prekidamo investicioni ciklus. Budžet za sledeću godinu će biti gotov do kraja godine i očekujem da će deficit biti do granice od 2,75 odsto, kao što smo i obećali", rekao je Mali na sastanku u Ministarstvu finansija.

Javni dug pod kontrolom

On je izrazio očekivanje da je ciljani deficit moguće ostvariti, te istakao da Srbija svoj javni dug drži stabilnim i pod kontrolom, dok istovremeno spada u najbrže rastuće ekonomije u Evropi.

Poručio je i da je tokom jula inflacija u Srbiji iznosila 1,9 odsto, što je ocenio dobrim rezultatom, imajući u vidu spoljne ekonomske pritiske koji se zbog sukoba u svetu prelivaju i na Srbiju.

"Kada se svi ti sukobi okončaju verujem da će biti mnogo lakše. Srbiju sledeće godine očekuje organizacija Ekspo izložbe za koju imamo potvrdu učešća više od 140 zemalja i međunarodnih organizacija i odatle ćemo crpeti dalji rast i stabilnost koji su nam neophodni", rekao je Mali.

Prognoze za 2028.

On je istakao da je posebno optimističan za ekonomske prognoze za 2028. godinu, imajući u vidu da ceo svet očekuje stabilizaciju tenzija do tada, sukoba u Ukrajini, na Bliskom istoku, te pritisaka na energetski sektor koji utiče na svetsku ekonomiju.

PCI aranžman u trajanju od 36 meseci obuhvata period od decembra 2024. do decembra 2027. godine.

Treća revizija u okviru PCI aranžmana zaključena je na sednici Izvršnog odbora MMF-a 15. juna 2026. godine dok će četvrta revizija biti okončana na sednici Izvršnog odbora MMF-a koja je planirana za 11. decembar 2026.

Biznis Kurir

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