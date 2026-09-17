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Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Ekspo u Beogradu 2027. Aranžmani će, uz ulaznice za sam događaj, turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju.

Građanima će ponuda biti dostupna na zvaničnom sajtu od prvog novembra. Generalni direktor Slovakia Travel Matej Fekete izjavio je da će cene tih paketa biti pristupačne zbog čega očekuje veliki broj slovačkih turista koji će posetiti Srbiju u periodu trajanja izložbe.

Beogradski Ekspo 2027 predstavio se slovačkoj javnosti kroz kampanju "Visit Serbia". Cilj ovog susreta u Bratislavi jeste privlačenje slovačkih turista, ali i dodatno jačanje ekonomskih veza dve zemlje.

Slovačka prva učesnica EXPO 2027.

"Slovačka je bila prva zemlja koja je potpisala Ugovor o učešću na Ekspo 2027 Beograd, što odražava duboke i trajne veze između naših poslovnih zajednica", izjavio je Igor Kovačević, izvršni direktor Ekspo 2027 Beograd.

Naveo je da sada upućuju poziv Srbije slovačkim turističkim radnicima da blagovremeno kreiraju aranžmane i iz prve ruke dožive Srbiju - od naših kulturno-istorijskih znamenitosti do živopisnih regija, gastronomije i gostoprimstva.

Na sastancima su se okupili predstavnici turističkih agencija, turoperatori i privrednici iz Srbije i Slovačke kako bi dogovorili konkretne projekte uoči 2027. godine.

Više od 30 slovačkih kompanija je potvrdilo svoj dolazak na predstojeću izložbu. Generalni komesar Slovačke Republike za Ekspo, Lukaš Parizek, istakao je da će Slovačka svoj nastup u Beogradu bazirati na četiri ključna stuba: kulturi, turizmu, biznisu i sportu.

Kako je poručeno sa današnjeg skupa, beogradska izložba biće prilika da se stranim gostima predstavi celokupna turistička ponuda Srbije od glavnog grada do naših planina, banja i kulturno-istorijskih spomenika.

Nakon Bratislave, promocija Ekspa i turizma Srbije nastavlja se i u drugim evropskim metropolama.