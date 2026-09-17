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Članovi Vlade usvojili su Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse, kojom se ti iznosi utvrđuju u zavisnosti od kategorije turističkog mesta.

Uredbom je definisan raspon iznosa boravišne takse za četiri kategorije turističkih mesta, pa je tako za turistička mesta prve kategorije predviđen raspon od 190 do 240 dinara, dok za drugu kategoriju iznosi od 150 do 200 dinara.

Za turistička mesta treće kategorije propisan je raspon boravišne takse od 110 do 170 dinara, a za četvrtu od 90 do 140 dinara.

Uredbom se stvara pravni okvir za utvrđivanje visine boravišne takse u skladu sa kategorijom turističkog mesta, pri čemu su propisani minimalni i maksimalni iznosi unutar kojih se taksa može utvrditi.