Vlada usvojila uredbu kojom je određen raspon takse od 90 do 240 dinara, a najviše će plaćati gosti u turističkim mestima prve kategorije.
Novčanik
Evo koliko po novom košta boravišna taksa u Srbiji: Iznosi zavise od kategorije mesta, a razlika nije mala
- Vlada je usvojila uredbu o boravišnoj taksi, koja se sada kreće od 90 do 240 dinara u zavisnosti od kategorije turističkog mesta.
- Za mesta prve kategorije taksa iznosi od 190 do 240 dinara, za drugu od 150 do 200, a za treću od 110 do 170 dinara.
Slušaj vest
Članovi Vlade usvojili su Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse, kojom se ti iznosi utvrđuju u zavisnosti od kategorije turističkog mesta.
Uredbom je definisan raspon iznosa boravišne takse za četiri kategorije turističkih mesta, pa je tako za turistička mesta prve kategorije predviđen raspon od 190 do 240 dinara, dok za drugu kategoriju iznosi od 150 do 200 dinara.
Za turistička mesta treće kategorije propisan je raspon boravišne takse od 110 do 170 dinara, a za četvrtu od 90 do 140 dinara.
Uredbom se stvara pravni okvir za utvrđivanje visine boravišne takse u skladu sa kategorijom turističkog mesta, pri čemu su propisani minimalni i maksimalni iznosi unutar kojih se taksa može utvrditi.
Kurir Biznis/Blic
Reaguj
Komentariši