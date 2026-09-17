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U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održani su „Poslovni susreti srpskih i turskih kompanija“, čiji je cilj bio povezivanje privrednika dve zemlje, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i otvaranje mogućnosti za konkretne oblike poslovne, proizvodne i investicione saradnje.

Događaj je organizovala Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa kompanijom BEEoANT d.o.o., uz podršku Ekonomskog odeljenja Ambasade Republike Turske u Beogradu i Udruženja turskih kompanija u Srbiji.

Poseban značaj događaju dalo je prisustvo NJ. E. İlhan Saygılı, ambasadora Republike Turske u Republici Srbiji, koji je pozdravio učesnike i istakao značaj daljeg jačanja ekonomskih odnosa i direktnog povezivanja kompanija iz Srbije i Turske.

Foto: Ž. M.

Učesnicima su se u okviru svečanog otvaranja obratili Maja Marković, direktor Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Kruševac, Đorđe Živanović, savetnik predsednika PKS, Ivan Manojlović, gradonačelnik Grada Kruševca, Gülşah Koçak, savetnica za ekonomske odnose Ambasade Republike Turske, i Mr. Fatih Igrek, predsednik Udruženja proizvođača mašina Turske – Türkiye Machinery Manufacturers’ Association, kao i predstavnici turske poslovne zajednice i kompanije BEEoANT d.o.o.

Buduće povezivanje

Gülşah Koçak održala je prezentaciju o ekonomskoj saradnji Srbije i Turske, predstavivši mogućnosti za dalje unapređenje privrednih odnosa dve zemlje, potencijale za saradnju kompanija i mogućnosti za investicije i buduće poslovno povezivanje.

Poseban doprinos skupu dao je i Mr. Fatih Igrek, predsednik Udruženja proizvođaća mašina Turske, koji je u svom obraćanju predstavio značaj povezivanja kompanija u sektoru mašinske industrije i mogućnosti za razvoj saradnje sa srpskim privrednicima.

Foto: Ž. M.

Centralni deo događaja bili su B2B bilateralni poslovni sastanci, tokom kojih su predstavnici srpskih i turskih kompanija iz sektora mašinske industrije, imali priliku da direktno razgovaraju o mogućnostima saradnje, predstave svoje proizvode, usluge i proizvodne kapacitete i razmotre potencijalne poslovne partnere.

Zajednički projekti

Razgovori su bili usmereni na uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razvoj proizvodne i komercijalne saradnje, pronalaženje distributera i partnera, kao i razmatranje mogućnosti za investicije i realizaciju zajedničkih projekata.

- Održavanje ovakvih susreta predstavlja značajan doprinos jačanju privredne saradnje Srbije i Turske, kao i dodatnu priliku za kompanije iz Kruševca, Rasinskog upravnog okruga i drugih delova Srbije da uspostave direktne kontakte sa turskim partnerima. RPK Kruševac će nastaviti da prati uspostavljene kontakte i pruža podršku kompanijama u daljem povezivanju i realizaciji konkretnih oblika saradnje sa partnerima iz Turske - izjavila je direktorka RPK Kruševac Maja Marković.

U okviru programa posete, turska delegacija obišla je Moravski koridor, a program je završen posetom Narodnom muzeju Kruševac, čime su predstavljeni i infrastrukturni, privredni i kulturni potencijali Kruševca i Rasinskog okruga.