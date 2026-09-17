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Rast cena na svetski poznatom nemačkom festivalu piva Oktoberfest, koji se otvara u subotu, bio je veći od nemačke inflacije tokom poslednjih nekoliko decenija, upozorio je Andreas Ris.

Cena piva sada je pet puta veća nego 1985. godine, prenela je nemačka novinska agencija DPA.

Minhenski Oktoberfest, koji se smatra najvećim festivalom piva na svetu, počinje u subotu, kada će gradonačelnik Dominik Krauze otvoriti prvu burad piva. Očekuje se da će festival, na kojem se pivo služi u kriglama od jednog litra, lokalno poznatim kao "mas“, privući milione posetilaca iz celog sveta između 19. septembra i 4. oktobra.

Cene piva oduvek su bile jedna od glavnih tema kada je reč o Oktoberfestu, posebno nakon što su poslednjih godina naglo rasle. Ove godine ljubitelji piva moraće da izdvoje u proseku 15,61 evro za litar, što je 2,4 odsto više nego prošle godine, pokazuju zvanični podaci koje je objavila DPA.

To znači da je ovogodišnje poskupljenje piva ostalo ispod očekivane stope inflacije u Nemačkoj, koja bi ove godine trebalo da iznosi oko tri odsto.

Međutim, 1985. godine posetioci Oktoberfesta plaćali su u proseku 3,20 evra za litar piva, što je svega petina ovogodišnje cene.

- To predstavlja rast cene od čak 400 odsto, dok su potrošačke cene u Nemačkoj od 1985. godine porasle za oko 120 odsto - naveo je Ris.

On je ocenio da je moguće da je rast cena piva na Oktoberfestu dostigao vrhunac, napominjući da visoke cene obično ukazuju na slabiju potražnju.

Ipak, uz dozu ironije, dodao je:

- Da li bismo se kladili da će sledeća krigla biti jeftinija? Verovatno ne.