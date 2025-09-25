Slušaj vest

Oktoberfest je jedan od najvećih i najpoznatijih festivala u Nemačkoj, već više od jednog i po veka okuplja posetioce iz celog sveta. Tradicionalno se održava u Minhenu, a ove godine je u toku 190. manifestacija koja iz godine u godinu obara rekorde posećenosti.

Koliko košta pivo?

Za razliku od prošle godine, kada je „Maß" (litar piva u krigli) koštao blizu 15 evra, cene su sada uglavnom iznad 15 evra. Najskuplje pivo je u „Münchner Stubn", 15,80 evra. Samo nekoliko objekata nudi kriglu od litra za manje od 15 evra.

Predjela i salate koštaju između 11,90 i 15,90 evra, dok su supe nešto povoljnije i kreću se od 6,50 do 7,50 evra.

Glavna jela, poput pečene piletine, patke ili svinjske kolenice, iznose od 15,90 do 22,80 evra, a slatkiši su u rasponu od 9,90 do 12,50 evra. Jasno je da uživanje u bavarskim specijalitetima nije nimalo jeftino, ali posetioci svake godine spremno izdvajaju novac za ovaj događaj.

Cenovnik na Oktoberfestu

Predjela:

  • Minhenska salata od kobasice sa lukom i hlebom - 12,90 evra
  • Švajcarska salata od kobasice sa sirom i hlebom - 13,90 evra
  • Bavarski namaz od sira sa crnim lukom i perecama - 11,90 evra
  • Domaće riblje ćuftice sa krompir salatom i sosom od tartara - 15,90 evra

Supe:

  • Goveđa supa sa rezancima - 6,90 evra
  • Goveđa supa sa knedlom od džigerice - 7,50 evra
  • Krem supa od krompira - 6,50 evra
  • Supa sa rezancima od džigerice - 6,50 evra

Vegetarijanska i veganska jela:

  • Veganska kobasica u sosu sa pomfritom) - 13,50 evra
  • Testenina sa sirom i prženim lukom - 13,90 evra
  • Sos od pečuraka od starog hleba - 13,50 evra

Glavna jela:

  • Pečeno pile sa prilogom - 15,90 evra
  • Pečena patka sa prilogom - 19,50 evra
  • Svinjska kolenica sa kiselim kupusom i knedlom od krompira - 19,90 evra
  • Pečenje od praseta sa salatom od kupusa i knedlom od krompira - 19,90 evra
  • Bečka šnicla od teletine sa pomfritom i salatom - 22,80 evra

Slatkiši

Jabuke sa vanila sosom - 10,50 €
Štrudla od jabuka sa vanila-sosom - 9,90 €
Carska palačinka sa kompotom od jabuka - 12,50 €
Pecivo punjeno šljivama sa vanila-sosom - 11,50 €
Čokoladni mus – 11,90 €

Pića se uglavnom kreću oko 2,00 do 2,50 evra, dok je voda nešto povoljnija - samo 0,50 evra. Takođe, postoje i porodične ponude koje nude kompletne obroke po sniženim cenama, što ih čini isplativim za veći broj ljudi.

Cene pića

  • Cola (0,5l): 2,50 evra
  • Wasser SANT (0,5l): 0,50 evra
  • Sok od jabuke 2,00 evra
  • Sok od crnog grožđa, limeta: 2,00 evra

Posebna ponuda

  • Dečiji sendvič - 2,50 evra
  • Sendvič za seniore: 4,00 evra
  • Ponuda za porodice: 15,00 evra

BiznisKurir/Blic

Ne propustiteNovčanikNEMCI DRASTIČNO PODIGLI CENE PRED OKTOBERFEST! Nema noćenja ispod 200 €, čak ni tamo gde se nekad spavalo maltene za džabe
Oktoberfest
NovčanikNEMA DOBROG PROVODA BEZ DEBELOG NOVČANIKA! Cene na čuvenom festivalu biće najviše do sada - Čak i za vodu traže 11 €
profimedia0472396801.jpg