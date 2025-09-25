ŠOK U MINHENU! Litar piva na Oktoberfestu gotovo 16 evra, a tek koliko koštaju kobasice, kolenica i štrudla...
Oktoberfest je jedan od najvećih i najpoznatijih festivala u Nemačkoj, već više od jednog i po veka okuplja posetioce iz celog sveta. Tradicionalno se održava u Minhenu, a ove godine je u toku 190. manifestacija koja iz godine u godinu obara rekorde posećenosti.
Koliko košta pivo?
Za razliku od prošle godine, kada je „Maß" (litar piva u krigli) koštao blizu 15 evra, cene su sada uglavnom iznad 15 evra. Najskuplje pivo je u „Münchner Stubn", 15,80 evra. Samo nekoliko objekata nudi kriglu od litra za manje od 15 evra.
Predjela i salate koštaju između 11,90 i 15,90 evra, dok su supe nešto povoljnije i kreću se od 6,50 do 7,50 evra.
Glavna jela, poput pečene piletine, patke ili svinjske kolenice, iznose od 15,90 do 22,80 evra, a slatkiši su u rasponu od 9,90 do 12,50 evra. Jasno je da uživanje u bavarskim specijalitetima nije nimalo jeftino, ali posetioci svake godine spremno izdvajaju novac za ovaj događaj.
Cenovnik na Oktoberfestu
Predjela:
- Minhenska salata od kobasice sa lukom i hlebom - 12,90 evra
- Švajcarska salata od kobasice sa sirom i hlebom - 13,90 evra
- Bavarski namaz od sira sa crnim lukom i perecama - 11,90 evra
- Domaće riblje ćuftice sa krompir salatom i sosom od tartara - 15,90 evra
Supe:
- Goveđa supa sa rezancima - 6,90 evra
- Goveđa supa sa knedlom od džigerice - 7,50 evra
- Krem supa od krompira - 6,50 evra
- Supa sa rezancima od džigerice - 6,50 evra
Vegetarijanska i veganska jela:
- Veganska kobasica u sosu sa pomfritom) - 13,50 evra
- Testenina sa sirom i prženim lukom - 13,90 evra
- Sos od pečuraka od starog hleba - 13,50 evra
Glavna jela:
- Pečeno pile sa prilogom - 15,90 evra
- Pečena patka sa prilogom - 19,50 evra
- Svinjska kolenica sa kiselim kupusom i knedlom od krompira - 19,90 evra
- Pečenje od praseta sa salatom od kupusa i knedlom od krompira - 19,90 evra
- Bečka šnicla od teletine sa pomfritom i salatom - 22,80 evra
Slatkiši
Jabuke sa vanila sosom - 10,50 €
Štrudla od jabuka sa vanila-sosom - 9,90 €
Carska palačinka sa kompotom od jabuka - 12,50 €
Pecivo punjeno šljivama sa vanila-sosom - 11,50 €
Čokoladni mus – 11,90 €
Pića se uglavnom kreću oko 2,00 do 2,50 evra, dok je voda nešto povoljnija - samo 0,50 evra. Takođe, postoje i porodične ponude koje nude kompletne obroke po sniženim cenama, što ih čini isplativim za veći broj ljudi.
Cene pića
- Cola (0,5l): 2,50 evra
- Wasser SANT (0,5l): 0,50 evra
- Sok od jabuke 2,00 evra
- Sok od crnog grožđa, limeta: 2,00 evra
Posebna ponuda
- Dečiji sendvič - 2,50 evra
- Sendvič za seniore: 4,00 evra
- Ponuda za porodice: 15,00 evra
BiznisKurir/Blic