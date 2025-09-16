Poskupelo sve u Minhenu pred Oktoberfest

Dok se mnoge okolne države često kritikuju zbog visokih cena tokom turističke sezone, primer Minhena tokom Oktoberfesta pokazuje da ni druge popularne evropske destinacije nisu imune na vrtoglava poskupljenja.

S dolaskom festivala, cene smeštaja u Minhenu drastično rastu. Prema analizi portala "Booking.com", noćenje tokom prvog vikenda, 20. i 21. septembra, košta i više nego dvostruko u poređenju sa istom vrstom sobe pet nedelja kasnije.

Podaci, prikupljeni 10. septembra, pokazuju da je najveći skok cena zabeležen u blizini Terezijenvizea, glavne železničke stanice i starog gradskog jezgra. Čak i objekti udaljeni od centra značajno podižu cene.

Rekordne cene u centru

Najveći skok beleži hotel "Rubi Rosi" kod glavne železničke stanice, gde dvokrevetna soba tokom Oktoberfesta košta 623 evra, dok je inače 194 evra, što je rast od čak 220 odsto. U luksuznom segmentu, hotel "Rouzvud Minhen" nudi "Executive Suite" za 5.546 evra tokom prvog vikenda, dok krajem oktobra košta "samo" 2.324 evra, što predstavlja rast od 139 odsto.

Cene rastu i u jednostavnijem smeštaju. Hostel "Jugendherberge Minhen Siti" sada naplaćuje 175 evra po noći, što je povećanje od 55 odsto u odnosu na oktobar.

Oktoberfest se održava svake godine krajem septembra i početkom oktobra, a ove godine traje od 20. septembra do 5. oktobra. Sa više od šest miliona posetilaca godišnje, to je najveći javni festival na svetu.

BiznisKurir/Kamatica

