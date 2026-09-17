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U Portugalu je nakon 30 godina mirovanja ponovo otkriven izuzetno redak Mercedes 300 SL Coupe, jedan od samo 1.400 proizvedenih primeraka!

Legendarni automobil sa prepoznatljivim "gullwing" vratima pronađen je u delovima u garaži na jednoj plantaži, gde je čekao restauraciju koja nikada nije započeta.

Iako pronalasci zaboravljenih automobilskih klasika nisu retkost, ovaj se izdvaja svojom pričom. Automobil nije bio samo prekriven prašinom, već je bio potpuno rastavljen - karoserija na jednoj strani, šasija na drugoj, a okolo su se nalazile kutije sa delovima.

Otac današnjeg vlasnika svojevremeno je kupio automobil sa namerom da ga restaurira, ali plan nikada nije ostvaren, verovatno zbog složenosti i visokih troškova projekta. Tako se san o obnovi pretvorio u tridesetogodišnje mirovanje.

Sada bi, međutim, legendarni Mercedes trebalo da se vrati na put. Taj zadatak poveren je kompaniji HK-Engineering iz Polinga u Bavarskoj, specijalizovanoj upravo za model 300 SL. Njihov tim otputovao je u Portugal kako bi procenio stanje automobila i pripremio ga za transport..

Vredna olupina sa dokumentovanom istorijom

Uprkos dugom stajanju i rastavljenom stanju, brzo je postalo jasno da nije reč o običnoj gomili delova. Istorija automobila u potpunosti je dokumentovana, sačuvani su originalni dokumenti i poznata je fabrička konfiguracija. Automobil je isporučen u srebrno-sivoj metalik boji, sa unutrašnjošću od tamnoplave kože i felnama sa centralnim zaključavanjem.

Izvlačenje uz pomoć drveta plute

Sam proces izvlačenja pokazao se prilično komplikovanim. Budući da su karoserija i šasija bile odvojene, automobil je pre utovara za transport trebalo privremeno sastaviti. Kako na plantaži nije bilo dizalice, tim se poslužio onim što je bilo dostupno na licu mesta - čvrstim stablom plute, koje je poslužilo kao improvizovana dizalica.

Akcija je na kraju uspešno završena. Mercedes je utovaren i prevezen u Bavarsku, gde stručnjake sada čeka zahtevan posao - da od rastavljenih delova ponovo naprave automobil koji može da se vozi.

S obzirom na to da je proizvedeno samo 1.400 primeraka ovog posebnog oldtajmera, svaki spašeni primerak od neprocenjive je vrednosti. Da je reč o izuzetno cenjenom modelu, govori i podatak da se na tržištu polovnih automobila trenutno ne nudi nijedan kupe, dok se jedan od 1.858 proizvedenih kabrioleta prodaje za gotovo 1,4 miliona evra.