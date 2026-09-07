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Košarkaška legenda Majkl Džordan ponovo bi mogao da sruši rekord van parketa. Njegov Ferrari 550 Maranello iz 1997. u septembru ide na aukciju, a procenjuje se da bi mogao da dostigne cenu između 700.000 i 1,3 miliona dolara.

Ali ovo nije samo još jedan Ferari koji je pripadao slavnoj ličnosti. Reč je o automobilu koji je Džordan vozio na vrhuncu karijere, koji je poslužio kao inspiracija za jedne od njegovih najpoznatijih patika i kojem se nakon prodaje 2002. gotovo četvrt veka izgubio trag.

Kultni Ferrari 550 Maranello košarkaška legenda je vozila tokom poslednjih šampionskih sezona u Čikagu. Nakon gotovo četvrt veka van očiju javnosti, automobil sada ide na aukciju.

Košarkaška legenda Majkl Džordan ponovo bi mogao da sruši rekord van parketa. Njegov Ferrari 550 Maranello iz 1997. u septembru ide na aukciju, a procenjuje se da bi mogao da dostigne cenu između 700.000 i 1,3 miliona dolara.

Ali ovo nije samo još jedan Ferari koji je pripadao slavnoj ličnosti. Reč je o automobilu koji je Džordan vozio na vrhuncu karijere, koji je poslužio kao inspiracija za jedne od njegovih najpoznatijih patika i kojem se nakon prodaje 2002. gotovo četvrt veka izgubio trag.

Džordan je Ferrari 550 Maranello preuzeo 29. maja 1997., samo nekoliko nedelja pre nego što su Čikago Bulsi osvojili petu NBA titulu. Nakon pobede nad Jutom Džez 13. juna, kojom su Bulsi završili finale, Džordan je iz Junajted Centra izašao sa cigarom i trofejem i odvezao se upravo u ovom Ferariju.

Automobil je bilo teško pomešati sa bilo kojim drugim. Ofarban je u elegantnu tamnocrvenu nijansu Rosso Barchetta, imao je hromirane Speedline felne, kožnu unutrašnjost i personalizovane registarske tablice “MJ 5”. Zbog Džordanovih 198 centimetara visine prilagođeno mu je i vozačko sedište, sa produženim šinama i tanjom postavom kako bi mogao da sedi dalje od volana.

Ferari koji je postao Air Jordan

Veza automobila sa Džordanovim nasleđem ne završava se na košarci. Dizajner Tinker Hetfild upravo je 550 Maranello iskoristio kao inspiraciju za Air Jordan XIV.

Majkl Džordan Foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Elementi Ferarija preneseni su na patiku, od prošivene kože i detalja nalik otvorima za vazduh do Jumpman logotipa smeštenog u štit koji podseća na Ferarijev amblem.

Džordan je Air Jordan XIV nosio i u jednom od najslavnijih trenutaka svoje karijere, šestoj utakmici NBA finala 1998. protiv Jute Džez. U njima je 5,2 sekunde pre kraja pogodio legendarni “Last Shot”, koš kojim su Bulsi osvojili šestu titulu prvaka.

Tako su automobil, patike i jedan od najslavnijih trenutaka u istoriji NBA lige postali deo iste priče.

Sam 550 Maranello takođe zauzima važno mesto u Ferarijevoj istoriji. Model je označio povratak italijanskog proizvođača sportskim automobilima sa V12 motorom napred nakon više od dve decenije. Njegov 5,5-litarski atmosferski V12 razvija oko 485 konjskih snaga, a povezan je sa šestostepenim manuelnim menjačem sa klasičnom Ferarijevom metalnom kulisom.

Gde je bio 24 godine

Džordan je automobil prodao u decembru 2002. preko dilera Lake Forest Sportscars u Ilinoisu. Nakon toga gotovo je potpuno nestao iz javnosti.

Ferari je završio u privatnoj kolekciji u Kaliforniji, a gotovo 24 godine nije bilo potvrđenih javnih pojavljivanja. Među kolekcionarima je vremenom stekao gotovo mitski status.

Foto: Shutterstock

Džon Temerijan, suosnivač dilera kolekcionarskih automobila CURATED, godinama je pokušavao da ga pronađe. Presudan trag pojavio se kada je njegov tim na starom internet forumu pronašao deo broja šasije. Na osnovu njega su rekonstruisali pun VIN i preko istorijskih Ferarijevih podataka na kraju pronašli automobil kod dugogodišnjeg vlasnika u Kaliforniji.

Temerijan ga je kupio a da ga nije video uživo, a automobil se 29. maja 2026. vratio u Čikago, tačno 29 godina nakon što je prvobitno isporučen Džordanu.

Koliko vredi Džordanovo ime?

Upravo će to aukcija pokušati da utvrdi.

Prosečan Ferrari 550 Maranello iz 1997. ne vredi ni približno milion dolara. Forbes navodi Hagertijevu procenu prema kojoj bi savršeno očuvan primerak vredeo oko 298.000 dolara, dok se vrednost primeraka u dobrom ili odličnom stanju kreće između približno 186.000 i 249.000 dolara.

Džordanov automobil ima 18.501 pređenu milju, odnosno oko 29.800 kilometara, pa njegovu potencijalnu sedmocifrenu cenu ne objašnjavaju kilometraža ni sama retkost modela. Objašnjava je njegova istorija.

Džordan je, prema podacima kompanije CURATED, lično prešao oko 6400 milja u automobilu, vozeći ga na utakmice Bulsa, treninge i javne događaje tokom poslednjih šampionskih sezona u Čikagu.

Foto: Shutterstock

Aukcija će se održati preko platforme Joopiter, digitalne aukcijske kuće koju je osnovao američki muzičar, producent i preduzetnik Farel Vilijams.

Licitiranje počinje 15. septembra i traje do 30. septembra, a automobil će prethodno biti javno izložen u Njujorku. Biće to prvi put da je ovaj primerak javno ponuđen na prodaju otkako je napustio Džordanovu kolekciju.

Ako dostigne gornju procenu od 1,3 miliona dolara, kupac neće toliko platiti Ferrari 550 Maranello koliko jedan vrlo specifičan komad istorije 1990-ih, automobil koji povezuje Ferari, Air Jordan, Čikago Bulse i vrhunac karijere jednog od najvećih košarkaša svih vremena.