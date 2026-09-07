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Za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara do podneva se prijavilo oko 361.000 građana. Istovremeno, oko 346.000 građana proverilo je da li ostvaruje pravo na ovu pomoć ili isplatu po osnovu besplatnih akcija.

Prijava za punoletne građane koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije počela je u ponoć i traje do 21. septembra. Zahtev se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor, gde je moguće proveriti i status prava.

Građani koji već imaju status nosioca prava na besplatne akcije ne treba da se prijavljuju. Njima će novac biti isplaćen po tom osnovu 22. septembra.

Za prijavu za 6.000 dinara neophodno je da građanin bude punoletan, da je državljanin Srbije, da ima prebivalište u Srbiji, važeću ličnu kartu i da nema status nosioca prava na besplatne akcije i odgovarajuću novčanu naknadu iz postupka privatizacije.

Nakon provere ispunjenosti uslova, Ministarstvo finansija će preko Uprave za trezor dostaviti podatke Banci Poštanska štedionica radi isplate. Građanima koji se prijavljuju novac će biti isplaćen od 23. do 25. septembra.

Za podizanje novca građani koji se prijavljuju imaju rok od godinu dana, dok za nosioce prava na besplatne akcije ne postoji vremensko ograničenje.