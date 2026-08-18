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Prvi potpuno električni automobilKompanije "Ferrari Luce", prodat je za rekordnih 40 miliona dolara (29,5 miliona funti) na dobrotvornoj aukciji "RM Sotheby's" u Kaliforniji, za više od 35 puta veću cenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji.

Dizajn potpisuje britanski dizajner iPhone-a, ser Džoni Ajv, a vozilo je napravljeno po meri. Ima jedinstvene završne obrade i delove rađene po meri, a sav prihod od prodaje namenjen je obrazovnim programima "Ferari" fondacije.

Automobil je prodat na aukciji tokom manifestacije Monterey car week u Kaliforniji. Reč je o prvom proizvedenom primerku programa "luče", sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtevima kupca. Ime kupca nije objavljeno, a prihod od prodaje biće usmeren fondaciji "Ferari" za obrazovne programe.

Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio pre manje od tri meseca, uz cenu od oko 550.000 evra. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon.

Konkurenti poput poršea i lamborginija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje.

Ferari je, međutim, ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za "luče", dok bi električni pogon mogao da privuče i nove kupce. Kompanija je prošlog meseca povećala prognozu poslovnih rezultata za celu 2026. godinu, nakon što je u drugom tromesečju nadmašila očekivanja analitičara.

Posebno je snažna bila potražnja za personalizacijom automobila, odnosno njihovim prilagođavanjem individualnim zahtevima kupaca. Akcije Ferarija na berzi u Milanu ove godine su porasle gotovo za 12 odsto.