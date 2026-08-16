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Belgija je tokom prošle godine bila najveći izvoznik piva sa alkoholom u Evropskoj uniji, pošto je u zemlje članice i van EU isporučila ukupno 1,5 milijardi litara, saopštio je Eurostat povodom Međunarodnog dana piva, koji se obeležava danas.

Međunarodni dan piva obeležava se svakog prvog petka u avgustu još od 2007. godine.

Na drugom mestu po izvozu našla se Holandija sa 1,4 milijarde litara piva izvezenih tokom 2025. godine, dok slede Nemačka sa 1,3 milijarde litara, kao i Češka i Irska sa po 0,6 milijardi litara.

Kada je reč o uvozu piva sa alkoholom, Francuska je prošle godine bila najveći uvoznik u Evropskoj uniji, sa ukupno 0,9 milijardi litara.

Među najvećim uvoznicima našle su se i Italija sa 0,7 milijardi litara, Nemačka i Španija sa po 0,6 milijardi litara, dok je Holandija uvezla 0,3 milijarde litara.

Eurostat navodi i da je izvoz piva iz Evropske unije u zemlje van bloka tokom prošle godine opao za 11 odsto i iznosio 3,2 milijarde litara, dok je uvoz u istom periodu povećan za šest odsto, na ukupno pola milijarde litara.