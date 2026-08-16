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Dok su tradicionalni hoteli i klasični privatni apartmani godinama delili goste, na scenu je dominantno stupio koncept aparthotela. Ovaj format pruža idealan kompromis modernim turistima koji žele udobnost i komfor vlastitog stana, uz prateće usluge koje nude luksuzni hotelski kompleksi.

Popularnost aparthotela ne raste samo među domaćim i stranim turistima koji traže pristupačniji, a kvalitetan smeštaj, već i među investitorima. Kupovina jedinica u aparthotelima postala je jedan od najatraktivnijih vidova ulaganja kapitala sa stabilnim prinosom od izdavanja, što dodatno ubrzava izgradnju ovakvih objekata u najposećenijim srpskim zimskim i letnjim centrima.

Foto: Lenar Nigmatullin / Alamy / Profimedia

Koliko košta noćenje i šta dobijate za taj novac

Finansijska računica je glavni pokretač ovog novog trenda. Prosečna cena najma aparthotelske jedinice na Zlatiboru kreće se od 50 do 90 evra po noćenju za četvoročlanu porodicu, dok se na Kopaoniku cene kreću od 60 do 120 evra u zavisnosti od sezone.

U poređenju sa klasičnim hotelskim smeštajem gde cena dve dvokrevetne sobe ili porodičnog apartmana sa polupansionom često prelazi 180 do 250 evra po noći, aparthotel nudi znatnu uštedu.

Sa druge strane, cena kvadratnog metra pri kupovini aparthotela varira u zavisnosti od lokacije. Na Zlatiboru se cene kvadrata u ovim kompleksima kreću u rasponu od 1.500 do 2.500 evra, dok na Kopaoniku, posebno u Vikend naselju i samom centru, idu od 1.800 do preko 5.000 evra po kvadratu za luksuznije jedinice.

Manji studiji od 25 do 35 kvadrata na Kopaoniku mogu se naći već za oko 60.000 evra, čime postaju pristupačni širem krugu ulagača.

Foto: Mark Yuill / Alamy / Profimedia

Glavne prednosti: Komfor stana uz hotelski luksuz

Najveća prednost aparthotela za goste jeste komfor i fleksibilnost. Dostupnost sopstvene kuhinje i prostranijeg dnevnog boravka omogućava porodicama sa decom znatno opušteniji boravak i smanjenje troškova ishrane u restoranu. Istovremeno, gosti ne moraju da se odriču pametnih hotelskih pogodnosti jer objekti poseduju recepciju, sobno čišćenje, spa i velnes centre, dečije igraonice i restorane u sklopu same zgrade.

Za investitore i vlasnike aparthotela prednost je u sistemu održavanja i izdavanja. Vlasnik ne mora lično da se bavi dočekom gostiju, pranjem posteljine niti naplatom, jer kompletno upravljanje preuzima menadžment kompanija aparthotela. Time nekretnina ostvaruje pasivan prihod bez svakodnevnog angažmana vlasnika.

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Mane i skriveni troškovi koji mogu iznenaditi goste i vlasnike

Ipak, ovaj koncept donosi i određene nedostatke koji zavise od ugla gledanja. Za turiste, glavna mana može biti to što pojedine usluge poput spa centra, teretane ili parking mesta često nisu uračunate u osnovnu cenu noćenja, već se dodatno naplaćuju. Takođe, nivo usluge može varirati u zavisnosti od toga kako menadžment upravlja celim kompleksom.

Za vlasnike stanova u aparthotelima najveći rizik predstavljaju visoki fiksni troškovi održavanja zajedničkih prostorija i recepcije, koji se plaćaju mesečno bez obzira na popunjenost. Ukoliko je sezona slabija ili je konkurencija u okruženju velika, prinos od izdavanja može biti manji od očekivanog, a provizije operatera za upravljanje kreću se između 20% i 40% od ukupnog prihoda od izdavanja.

Matematika investitora: Povrat novca i "rental pool" model

Većina modernih aparthotela na Kopaoniku i Zlatiboru funkcioniše po sistemu takozvanog "rental pool-a" (zajedničkog fonda za izdavanje). Prihod od svih izdanih jedinica se prikuplja na jedno mesto, pa se po unapred definisanoj formuli raspodeljuje vlasnicima, čime se rizik slabe popunjenosti pojedinačnog apartmana ravnomerno deli među svim ulagačima.

Prosečan godišnji povrat na uloženi kapital u ovom sektoru kreće se između 6% i 9% neto, što je znatno više u odnosu na klasično izdavanje stanova u velikim gradovima. Zbog toga kupovina aparthotela sve češće zamenjuje tradicionalnu štednju u bankama i ulaganje u stambeni prostor u Beogradu ili Novom Sadu.

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Kakva je budućnost ovog tržišnog segmenta

S obzirom na to da Kopaonik i Zlatibor nastavljaju da razvijaju celogodišnji turizam kroz letnje sadržaje, pešačke staze i manifestacije, očekuje se da će tražnja za aparthotelima nastaviti da raste. Projekti koji kombinuju ekološku gradnju, energetsku efikasnost i visoku kategorizaciju usluge imaće najbolju poziciju na tržištu.

Analitičari procenjuju da će u narednom periodu doći do blage stabilizacije cena, ali i profesionalizacije uslužnog sektora. Oni aparthoteli koji budu uspešno balansirali između pristupačne cene za goste i visokog kvaliteta usluge uspostaviće novi standard domaćeg planinskog turizma.