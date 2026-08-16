Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Gradska uprava Beograda izdala je lokacijske uslove za izgradnju novog stambeno-poslovnog kompleksa u Ulici dr Velizara Kosanovića na Zvezdari, koji će obuhvatiti tri lamele, dve podzemne garaže, više od 280 stanova, poslovne sadržaje i depandans predškolske ustanove.

Lokacijski uslovi izdati su kompaniji Publik doo iz Valjeva za izgradnju objekta na građevinskoj parceli GP1 koju čini katastarska parcela 21972 KO Zvezdara. Planirana spratnost objekta je 3Po/Su+P+5+2Ps, 3Po+Su+P+5+2Ps i 4Po+Su/Po+P+5+2Ps.

Kompleks će biti izgrađen kroz tri povezane lamele: L1, L2 i L3, sa dve podzemne garaže.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina iznosiće 31.468,64 m2, od čega je 20.468,15 m2 nadzemno, a 11.000,49 m2 podzemno. Planirano je 283 stambene jedinice, 14 lokala, 19 poslovnih prostora i depandans predškolske ustanove, uz ukupno 355 parking mesta, od kojih je 20 namenjeno osobama sa invaliditetom.

U prizemlju objekta predviđen je depandans predškolske ustanove kapaciteta 50 dece raspoređenih u tri grupe. Za potrebe vrtića planirane su i pripadajuće zelene površine, igralište i prostor za boravak dece na otvorenom.

Kompleks će imati kolske pristupe iz Ulice dr Velizara Kosanovića i planirane Ulice Nova 2, dok je za dostavna vozila vrtića predviđen pristup iz planirane Ulice Nova 1. Pešački pristupi biće obezbeđeni iz ulica Velizara Kosanovića, Nova 1 i Nova 2.

Parcela na kojoj je planirana izgradnja ima površinu 4.294 m2, a prema planskom dokumentu nalazi se u zoni višeporodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima centralne i srednje zone grada.

Predviđeno je i uređenje slobodnih i zelenih površina, pri čemu najmanje 40% parcele mora biti namenjeno slobodnim i zelenim površinama, dok najmanje 15% mora predstavljati zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom.

Izgradnja će moći da se realizuje fazno, pri čemu minimalna faza predstavlja jednu lamelu, ali je predviđeno da se u prvoj fazi izgradi i depandans predškolske ustanove kao prateći sadržaj kompleksa.

Podsetimo, planova za ovu lokaciju bilo je i pre skoro dve decenije, odnosno 2005. godine, kada je najavljeno da bi na proleće 2006. trebalo da počne rušenje fabrike Bukulja i izgradnja više stambeno-poslovnih zgrada.