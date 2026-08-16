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Cene nekretnina postale su veliki problem za mlade širom Evrope, čak i za one koji imaju visoka primanja i značajnu ušteđevinu. To je na svojoj koži osetila i Britanka Fili Garet (33), koja je, uprkos dobro plaćenom poslu, shvatila da sebi ne može da priušti pristojan stan u Londonu.

Fili je zarađivala 55.000 funti godišnje, dok je na računu imala više od 40.000 funti namenjenih za učešće.

Verovala je da je kupovina sopstvenog doma samo pitanje vremena, ali ju je realnost londonskog tržišta nekretnina brzo razuverila.

Čak ni sa takvim primanjima i ušteđevinom nije mogla da kupi odgovarajući stan u bezbednom delu grada, dovoljno blizu radnog mesta. Kada joj je stanodavac otkazao najam, morala je brzo da pronađe drugo rešenje.

"Bilo je obeshrabrujuće što sam uspela da uštedim solidnu sumu, a nisam mogla da priuštim stan u delu grada koji bi delovao bezbedno i bio blizu posla“, ispričala je Fili.

Umesto malog stana kupila kuću sa tri spavaće sobe

Odustala je od ideje da kupi jednosoban stan na periferiji Londona i odlučila da se preseli u Reding. Tamo je 2020. godine za 267.000 funti kupila kuću sa tri spavaće sobe.

Od samog početka imala je jasan plan. Renovirala je nekretninu, a dve slobodne sobe počela je da izdaje. Prihodi od stanara pomogli su joj da pokrije troškove i lakše otplaćuje hipoteku.

Fili Garet Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Prihodi od izdavanja soba daleko premašuju ukupne troškove renoviranja moje kuće“, objasnila je.

Odluka se pokazala kao dobra i zbog rasta vrednosti nekretnine. Kuća koju je platila 267.000 funti danas se procenjuje na oko 415.000 funti, što je približno 148.000 funti više od kupovne cene.

Ostala bez posla, pa pokrenula sopstveni projekat

Fili je godinama radila u marketingu, a njena godišnja plata u međuvremenu je dostigla 75.000 funti. Kada je ostala bez posla, odlučila je da svoje iskustvo sa kupovinom nekretnine pretvori u poslovnu ideju.

Pokrenula je projekat "Cucoon“, čiji je cilj da ljudima pomogne da prvi dom kupe zajedno sa prijateljima ili drugim zainteresovanim osobama.

"Ne verujem da bi posedovanje kuće i mogućnost stvaranja imovine trebalo da zavise od toga da li ste u vezi“, poručila je.

Prema njenim rečima, mnogi ljudi odlažu kupovinu doma čekajući partnera, nasledstvo ili neku drugu veliku promenu. Ona je, međutim, pronašla drugačiji model. Kupila je veću kuću izvan Londona, a prihod od izdavanja soba koristi kao pomoć pri otplati hipoteke.

Takvo rešenje zahteva spremnost na preseljenje i deljenje životnog prostora, ali u vreme rekordno visokih cena nekretnina za mnoge bi moglo da bude realniji put do sopstvenog doma.