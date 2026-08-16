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Preuzimanje ključeva od novog stana jedan je od najradosnijih trenutaka u životu, ali i trenutak kada kupci, poneseni euforijom, najčešće prave skupocene greške. Pre nego što stavite potpis na dokumente i proslavite useljenje, morate detaljno pregledati svaki kvadrat. Sitne pukotine, krivine na zidovima ili loše zaptiveni prozori kasnije vas mogu koštati čitavo bogatstvo.

Da biste znali kako da zaštitite svoj novac i živce, dovoljno je da proučite detaljan vodič kroz tehnički prijem stana i na taj način uočite skrivene mane, šta obavezno morate poneti sa sobom i zašto je zapisnik o primopredaji vaš jedini pravi zaštitnik.

Zapisnik o primopredaji - vaš jedini pravni štit

Sve što uočite tokom pregleda mora biti precizno zabeleženo u zapisniku o primopredaji. Ovo je ključni dokument jer pravno obavezuje investitora da sve uočene nedostatke otkloni o svom trošku i u zakonski predviđenom roku.

Zlatno pravilo: Ako potpišete zapisnik bez primedbi, smatra se da ste stan preuzeli u besprekornom stanju. Svaka naknadna popravka pašće direktno na vaš teret, a dokazivanje garancije u tom slučaju postaje dug i iscrpljujući proces.

Na šta morate obratiti pažnju: Najčešće skrivene mane

Iako stan u novogradnji na prvi pogled deluje mirišljavo, sveže i besprekorno, građevinski stručnjaci upozoravaju da se skrivene mane nalaze tamo gde prosečan kupac uopšte ne gleda:

Ravnanje zidova i podova: Obavezno ponestite libelu. Zidovi koji nisu ravni ili uglovi koji odstupaju od 90 stepeni stvoriće vam ogromne probleme i dodatne troškove pri montaži kuhinje, plakara i nameštaja po meri.

Stolarija i prozorska stakla: Pregledajte sva stakla pod jakim svetlom kako biste uočili ogrebotine proistekle iz radova. Proverite da li prozori i balkonska vrata dobro dihtuju i da li ručice glatko funkcionišu.

Električne i vodovodne instalacije: Ponesite punjač za telefon ili glimericu i testirajte baš svaku utičnicu u stanu. Pustite vodu na svim slavinama, proveri pritisak i uverite se da se voda u kupatilu i kuhinji ne zadržava u odvodima.

Toplotni mostovi i vlaga: Tragovi vlage u uglovima soba ili oko prozora jasni su signali za alarm. Ukoliko ste u mogućnosti, upotreba termovizijske kamere odmah će otkriti mesta gde ulazi hladan vazduh ili gde je izolacija podbacila.

Stvarna kvadratura stana: Uzmite laserski metar i premerite sve prostorije. Odstupanja od projekta nisu retkost - ako se ispostavi da stan ima manju kvadraturu od one navedene u ugovoru, imate pravo na povraćaj novca ili smanjenje konačne cene.

Da li se isplati angažovati stručno lice?

Sve veći broj kupaca odlučuje da na tehnički prijem povede građevinskog inženjera ili arhitektu. Iako ova usluga iziskuje skromniji novčani trošak, u pitanju je investicija koja se višestruko isplati.

Stručnjaci dolaze opremljeni profesionalnim mernim instrumentima i imaju "oštro oko" za detalje koje laik nikada ne bi primetio. Samo jedna uočena krupna mana (poput loše izravnjanog poda ili oštećene hidroizolacije) uštedeće vam sumu koja višestruko nadmašuje dnevnicu inženjera.

4 ključna saveta za dan pregleda

Pregledajte stan isključivo po dnevnom svetlu: Nikada nemojte zakazivati prijem u kasnim popodnevnim ili večernjim satima. Veštačko osvetljenje lako sakriva neravnine i ogrebotine.

Ne dozvolite da vas požuruju: Za stan od oko 50 kvadratnih metara potrebno je bar sat do dva detaljnog pregleda. Uzmite svu potrebnu pažnju i vreme.

Zahtevajte precizne rokove: U zapisniku mora jasno stajati rok za otklanjanje nedostataka (najčešće od 15 do 30 dana), nakon čega sledi ponovni pregled.

Upišite baš svaku sitnicu: Bilo da je reč o klimavoj utičnici, ogrebanoj pločici u kupatilu ili slabo pričvršćenoj lajsni - sve mora ući u zapisnik.