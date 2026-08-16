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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) napreduju i da "u tim pregovorima Srbija nije prepreka", ali da ishod ne zavisi od nas.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je razgovore sa predsednikom Rusije i premijerom Mađarske o pitanju NIS-a. Nadamo se skoroj finalizaciji dogovora između ruske i mađarske strane, koje treba da dobije i odobrenje OFAK-a. Takav ugovor predstavljao bi trajno i održivo rešenje za NIS, koji sada posluje u velikoj neizvesnosti, od meseca do meseca, a naravno da smo spremni za druge opcije, u slučaju nepovoljnijih ishoda, kako bismo zaštitili interese naše države", rekla je Đedović Handanović za Politiku.

Na pitanje zašto je ADNOK odustao od NIS-a, Đedović Handanović je rekla da je ADNOK bio zainteresovan da uđe u vlasništvo kao manjinski akcionar u NIS-u, ali tek pošto bi MOL otkupio paket od 56 odsto akcija od "Gasproma Njefta".

- Naš je stav kao države je da bi ulazak ADNOK-a bio dobar za NIS i stojimo pri tom stavu", kazala je Đedović Handanović.

Na pitanje koliko nizak vodostaj Dunava utiče na dopremanje uglja iz uvoza za domaće TE, ali i na privrednu proizvodnju, kazala je da je nizak vodostaj ozbiljno poremetio lance snabdevanja naftom i naftnim derivatima u čitavom regionu.

- Prema procenama, može da stigne svega 25 do 30 odsto planiranih količina, što čini situaciju veoma izazovnom. Bez obzira na sve izazove, kojih ima mnogo, za sada uspevamo da obezbedimo dovoljno goriva i da sačuvamo sigurnost snabdevanja - dodala je ministarka.

Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa projektom RHE "Bistrica", rekla je da "Bistrica" predstavlja jedan od najznačajnijih strateških energetskih projekata Srbije i dodala da će pripremni radovi početi ove godine, a radovi na glavnom postrojenju krajem sledeće godine.

- Uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom iduće godine treba da potpišemo ugovor o zajmu - dodala je ona.

Navela je i da zahvaljujući RHE "Bajina Bašta" Srbija ima mogućnost da u periodima kada je cena električne energije niska skladišti energiju i, kako kaže, kada je potrebno da je koristi.