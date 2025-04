Osim radova na modernizaciji, članovi Nadzornog odbora obišli su i centralnu komandu, branu i postrojenje obnovljene HE „Bajina Bašta“ .

- Revitalizacija RHE „Bajina Bašta“ najznačajniji je projekat koji trenutno imamo u okviru obnove hidro sistema u EPS. Nakon završene revitalizacije prvog agregata značajno je povećana efikasnost i siguran sam da će sa istim uspehom biti modernizovan i drugi agregat - rekao je Dejan Ostojić, član NO.

- To je primer koji možemo slediti u predstojećim revitalizacijama agregata u HE „Vrla“, „Potpeć“, „Bistrica“, a u perspektivi je i HE „Đerdap 2“. Siguran sam da ćemo iskustva i znanja stečena u RHE „Bajina Bašta“, preneti i na naredne projekte, kao što je izgradnja RHE „Bistrica“.