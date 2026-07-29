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Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije u autorskom tekstu za Biznis Kurir ističe kakva šteta preti stočarstvu od afričke kuge svinja.

Tekst prenosimo u celosti:

"Afrička kuga svinja prvi put se u Evropi pojavila 1957, a druga epidemija je počela 2007. godine. U Srbiji je prvi slučaj obolelih životinja otkriven 2019. Od tada smo imali dva veća talasa s većim brojem žarišta i pojedinačnih slučajeva. Bolest nije opasna po ljude i druge životinje, virus se održava u populaciji divljih svinja, a prenosi se hranom, vodom, direktnim kontaktom, opremom, glodarima, insektima, prirodnim putem - parenjem krmača.

Virus je otporan na hladnoću, lako se prenosi odećom i obućom, a vakcine nema. Klinička slika je slična mnogim drugim bolestima (životinja se povlači u uglove obora, ne jede, ima spuštenu glavu i uši, temperaturu, odbija hranu, može da se javi krvarenje iz prirodnih otvora, kod suprasnih životinja javlja se pobačaj, bez obzira na visinu graviditeta).

Trenutno je bolest dijagnostikovana u sedam okruga, 12 opština i 58 naselja. Zaštita u prenošenju i sprečavanju širenja ove bolesti je u primeni biosigurnosnih mera, obustavi prometa, trgovine živim životinjama i proizvodima (mere u zaraženom području koje čini poluprečnik od tri kilometra) i sprovođenju mera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Veliku ulogu imaju aktivnosti lokalne uprave u organizovanju uklanjanja animalnog otpada i leševa eutanaziranih životinja sprovođenjem mera DDD.

Šteta je velika u finansijskom smislu. Država nadoknađuje svako grlo stoke koje je uginulo ili eutanazirano, uredno prijavljeno i obeleženo, a vrši se i kontrola primene biosigurnosnih mera u gazdinstvu. Afrička kuga svinja će na proizvodnju svinja i svinjskog mesa ostaviti znatan uticaj u smislu smanjenog broja grla i samodovoljnosti proizvodnje svinjskog mesa, koja je inače mala (oko 63%).