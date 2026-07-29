Sve više potrošača bira kupovinu koja donosi konkretnu korist, a upravo to omogućava nova PerSu Extra aplikacija kompanije DTL PerSu. Već više od 26.000 korisnika koristi benefite koje aplikacija donosi, a broj zadovoljnih članova svakodnevno raste.

Za razliku od klasičnih programa lojalnosti, PerSu Extra omogućava povrat novca pri svakoj kupovini, koji korisnici mogu da iskoriste kada sakupe najmanje 500 dinara. Na taj način svaka kupovina donosi konkretnu vrednost, bez komplikovanih pravila i skrivenih uslova.

Pored cashback pogodnosti, korisnici aplikacije ostvaruju pristup ekskluzivnim cenama, dostupnim samo kroz PerSu Extra, kao i posebnim poklonima povodom važnih datuma. Sve aktuelne promocije, katalozi i akcijske ponude nalaze se na jednom mestu, uz mogućnost kreiranja shopping liste koja kupovinu čini još jednostavnijom.

Dodatni benefit predstavlja i program preporuka, zahvaljujući kojem korisnici mogu da ostvare dodatni povrat novca kada aplikaciju preporuče prijateljima. Tako štednja postaje još isplativija, a pogodnosti rastu zajedno sa mrežom korisnika.