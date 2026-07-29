Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4119 dinara, što je neznatna promena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je oslabio za 0,2 odsto, a od kraja prethodne godine je niži za 0,1 odsto.