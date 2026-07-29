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Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4119 dinara, što je neznatna promena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je oslabio za 0,2 odsto, a od kraja prethodne godine je niži za 0,1 odsto.

Srednji kurs dinara prema dolaru danas je 102,9568, a dinar je ojačao u odnosu na američku valutu. Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana niži za 0,1 odsto, na godišnjem nivou slabiji za 2,0 odsto, a od početka godine niži za 3,2 odsto.

Biznis Kurir

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