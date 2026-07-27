Jedan od načina na koji prevaranti pokušavaju da dođu do novca jeste da od građana zatraže da instaliraju aplikacije poput AnyDesk-a, TeamViewer-a ili RustDesk-a, uz objašnjenje da će im pomoći oko investiranja ili tehničke podrške.

- Ove aplikacije omogućavaju drugoj osobi daljinski pristup telefonu ili računaru, što znači da može da vidi vaše lične podatke, koristi vaš nalog za elektronsko bankarstvo, kao i da obavlja radnje na uređaju u ime korisnika. Ovakve zahteve treba da prihvatite isključivo kada je potpuno jasno ko traži pristup uređaju i iz kog razloga - izričit je Vladimir Ilić.