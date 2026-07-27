Ovo je prvi znak da je investicija prevara: Stručnjaci upozoravaju da ne nasedate na nove zamke na internetu
Sa rastom broja ulaganja preko interneta raste i broj pokušaja finansijskih prevara koje su sve sofisticiranije i teške za prepoznavanje, a jedan od ključnih alarma da je u pitanju "navlakuša" investitorima treba da bude obećavanje visoke zarade za kratko vreme.
Stručnjaci zato upozoravaju da prevaranti danas koriste sve uverljivije načine da dođu do novca i zato preporučuju dodatne provere informacija pre donošenja odluke o ulaganju, kako bi se zaštitili od finansijskih prevara.
- Investicione prevare danas su mnogo uverljivije nego ranije i upravo zato građani treba da budu posebno oprezni prilikom donošenja odluka o ulaganju. Nekoliko minuta dodatne provere može da bude dovoljno da se spreči ozbiljan finansijski gubitak. Kada postoji bilo kakva dilema u vezi sa investicionom ponudom, važno je da zastanete, proverite informacije i, po potrebi, obratite se svojoj banci pre nego što izvršite uplatu - ističe Vladimir Ilić, šef Odeljena za upravljanje rizikom finansijskog kriminala u Erste banci.
Jedan od načina na koji prevaranti pokušavaju da dođu do novca jeste da od građana zatraže da instaliraju aplikacije poput AnyDesk-a, TeamViewer-a ili RustDesk-a, uz objašnjenje da će im pomoći oko investiranja ili tehničke podrške.
- Ove aplikacije omogućavaju drugoj osobi daljinski pristup telefonu ili računaru, što znači da može da vidi vaše lične podatke, koristi vaš nalog za elektronsko bankarstvo, kao i da obavlja radnje na uređaju u ime korisnika. Ovakve zahteve treba da prihvatite isključivo kada je potpuno jasno ko traži pristup uređaju i iz kog razloga - izričit je Vladimir Ilić.
Obećanja o brzoj zaradi i hitne uplate
Iako pri ulaganjima uvek postoji određeni rizik, zbog čega niko ne može da unapred garantuje siguran profit, Ilić ističe da su ponude koje obećavaju visoku zaradu za kratko vreme često jedan od prvih znakova investicione prevare.
- Pre nego što donesete odluku, proverite sve informacije i dobro razmislite - ako nešto zvuči previše dobro da bi bilo istinito, velika je verovatnoća da nije. Kako bi sprečili građane da provere informacije ili se konsultuju sa nekim, prevaranti često insistiraju na tome da se novac uplati odmah. U tu svrhu koriste poruke poput: "Ponuda važi samo za danas", morate odmah da uplatite" ili "Ostalo je još samo jedno mesto". Ozbiljne investicione kompanije ne vrše pritisak da se odluka donese odmah, zbog čega svaku ponudu koja zahteva hitnu uplatu treba dodatno proveriti - objašnjava naš sagovornik.
Prema rečima Vladimira Ilića, da ukoliko građani imaju bilo kakvu dilemu u vezi sa investicionom ponudom, najvažnije je da odluku ne donose pod pritiskom.
- Pre bilo kakve uplate potrebno je da proverite informacije i uverite se da je reč o legitimnoj prilici za ulaganje. Kod svake investicione odluke oslonite se na proverene informacije, a ne na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi - kaže Ilić.
Lažni oglasi na društvenim mrežama
Veliki broj investicionih prevara cirkuliše društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje (Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Viber, Telegram).
- Na njima se prevaranti predstavljaju kao finansijski stručnjaci ili koriste lažne reklame i snimke poznatih ličnosti kako bi njihove ponude delovale uverljivo. Zato je važno da se svaka investiciona ponuda proveri, bez obzira na to preko kog kanala je stigla ili ko je, navodno, preporučuje - ističe Ilić.
Dodatne uplate
Prema njegovim rečima prikazivanje navodne "zarade" nakon prve uplate jedan je od čestih načina prevare na internetu.
- pomoću lažnih stranica koje izgledaju kao pouzdane investicione platforme
- preko oglasa na društvenim mrežama
- na lažnim profilima predstavljajući se kao "finansijski stručnjaci"
- pomoću lažnih snimaka poznatih ličnosti koji su napravljeni uz pomoć veštačke inteligencije
- Međutim, kada korisnik pokuša da podigne novac, od njega se traži dodatna uplata za porez, proviziju, verifikaciju ili "otključavanje sredstava". Takvi zahtevi predstavljaju ozbiljan znak upozorenja. Zbog toga je važno da proverite o kojoj kompaniji je reč i, ukoliko postoji bilo kakva dilema, obratite se svojoj banci - naglašava sagovornik Kurira i dodaje da je potreban poseban oprez kada se novac uplaćuje fizičkom licu.