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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da trenutno nema novih potvrđenih slučajeva boginja ovaca i koza, dok je zbog afričke kuge svinja do sada uginulo 33.500 svinja na području devet opština.

Govoreći o pojavi kuge malih preživara u Temišvaru, u blizini granice sa Srbijom, Glamočić je naveo da su na graničnim prelazima uvedene pojačane mere kako bi se sprečio unos bolesti u zemlju.

- Pojačali smo te mere na granici i sve, da ne uđu. Era je virusa. Granice među državama nisu granice za viruse, naravno, jer oni to ne poznaju - rekao je Glamočić za TV Pink.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da je na jednom gazdinstvu u opštini Raška, na kojem se nalazilo 67 ovaca i 60 jagnjadi, potvrđeno žarište boginja ovaca i koza.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva, veterinarska služba je pravovremeno reagovala, uočila promene kod životinja, odmah uzela potrebne uzorke i dostavila ih Veterinarskom specijalističkom institutu "Kraljevo" na analizu.

Boginje ovaca i koza predstavljaju veoma zaraznu virusnu bolest koja se javlja kada virus dospe u osetljivo stado, najčešće unošenjem zaražene životinje ili kontaktom sa životinjama koje potiču iz zaraženih područja.

Virus se prenosi direktnim kontaktom među životinjama, sekretom iz nosa i očiju, promenama na koži i otpalim krastama, ali i indirektno putem kontaminirane odeće, obuće, opreme, vozila i stelje. Moguće je i širenje vazduhom na kraćim udaljenostima, kao i mehanički prenos preko insekata.